單親媽「險成惡魔」殺子！多年後愧疚問「恨媽媽」嗎...兒1句話惹淚崩

▲不堪一連串的打擊，單親媽曾絕望的想結束兒子與自己的性命。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

一名單親媽媽在臉書社團自白懺悔，自己曾因意外癱瘓，肇事者脫產，身上僅剩的資產又被看護盜領，又因罹患躁鬱症，曾經想親手結束兒子的性命，幸好兒子長大後並未與她記恨，兒子的原諒讓她終於能放過自己！

一名女子在臉書社團「爆怨公社」分享，她曾罹患躁鬱症，意外癱瘓，肇事者卻脫產，全身上下僅存的財產又被外籍看護盜領，絕望之下的她，做了跟新聞案件一樣的惡魔行為，決定親手結束兒子的性命。

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然而該女子始終下不了手，兒子還醒來問她「媽媽妳在幹嘛？」讓她瞬間清醒，痛哭抱著兒子道歉，「對不起，我怎麼那麼傻，竟然想奪去這麼可愛、貼心的你的生命。你還有那麼美好的未來等著你，我沒有權利決定你的一切。」

就這樣事隔多年後，女子才鼓起勇氣問兒子當年是否恨她，對他做出這樣的事，但兒子卻暖心地表示「忘了！妳也別再想了！都過去了」，才讓女子從長久的愧疚中解脫，不禁感嘆「驀然回首才發現，原來我珍愛的一直在我身邊，從未失去，謝謝你，我的寶貝。」

其他網友看女子的懺悔自白後，紛紛留言「還好沒有做出什麼後悔的事，看看你兒子多帥、對你多好」、「人生總有些低潮需要勇氣與時間，一切都會過去。加油加油，生命很美好。」、「好大的一張試題！從谷底翻身，才能體會人間美好」。

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