為奪產「賜死媽」！老母親心碎出庭　逆子嗆：別人假扮的

▲被逆子2度「賜死」奪家產，老母親還是選擇原諒。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

南投縣一名徐姓男子曾因偽造證券、偷竊等罪遭判刑6年，不料他出獄後竟持偽造的死亡證明書，向銀行、戶政事務所、國稅局等單位辦理手續，企圖繼承母親財產，但過程中被發現其母根本沒死，一審遭處有期徒刑1年。二審法官發現，徐男患有思覺失調症，最後改判9月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，徐男有偽造證券、偷竊等前科，2018年服刑期滿出獄不久，便持自不詳管道取得之死亡證明書，陸續向財政部中區國稅局、南投縣草屯鎮地政事務所申請母親的財產清單及地籍謄本等文件，後又向戶政事務所辦理死亡登記，最後還向勞保局辦理勞保死亡給付，所幸承辦人員及時發現，未能得逞。

不僅如此，徐男後來還向南投地檢署提告一名身分不詳的「李素容」，指控對方盜領母親遺產200萬元，然而檢警根本查無此人，最後依誣告提起公訴。南投地院審理後，認定徐男涉及偽造變造私文書、詐欺取財未遂等罪，事證明確，判處有期徒刑1年，可易科罰金；誣告部分則處3月徒刑，不得易科罰金。

全案上訴二審，台中高分院查出，早在2007年，徐男就曾用相同手法企圖辦理母親遺產繼承，且他當時出庭時還堅稱到場作證的母親「是他人假冒」；法官審酌，被告素行不佳，明知其母未死亡，竟持偽造之死亡證明書，向各行政機關、銀行加以行使，欲藉此方式詐領生母財產，考量他患有思覺失調症，且被害人也願意原諒，改判有期徒刑9月；可上訴。

延伸閱讀

▸ 東北風狂襲！明氣溫探14°C冷爆 下週冷空氣再報到「降雨熱區曝光」

▸ 17歲高中生甜娶「13歲國中生」 高調舉行婚禮！官方證實了「將拆散」

▸ 校園賣淫寫「姆苟日記」！大一正妹驚爆染愛滋 傳全校男生怕爆衝醫院驗血