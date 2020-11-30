佳里獅子會捐贈日本富士宮友誼市口罩協助防疫　黃偉哲感謝支持城市交流

▲台南市長偉哲出席見證佳里獅子會，捐贈5萬片口罩給台南友誼市「日本靜岡縣富士宮市」的儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，30日出席佳里獅子會捐贈5萬片口罩給台南友誼市「日本靜岡縣富士宮市」的儀式，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、蔡蘇秋金議員夫婿蔡寶財、康那香企業有限公司戴榮吉董事長、呂維胤議員服務處及蔡旺詮議員服務處代表也一同出席與會。

黃偉哲市長表示，疫情爆發已將近1年，雖然台灣疫情控制良好，但國際疫情因北半球秋冬季節來臨增溫，日本、美國、法國等國確診人數逐漸攀升，需要提高警覺防範，也很替台南的國際友好城市憂心。

黃偉哲市長進一步提到，疫苗施打時程仍未定，目前最有效的防疫措施為戴口罩、勤洗手、以及保持社交距離。唯有提高自我防疫意識，才能救人救己。今天非常感謝佳里獅子會及在座各位的善心義舉，大家一同齊心協力，發揮獅子的大愛精神，為世界防疫工作貢獻心力。

佳里獅子會蔡明俊會長表示，佳里獅子會與富士宮市獅子會締結姊妹會已有18年，並在2017年促成台南市與富士宮市締結為友誼市。在得知富士宮市疫情嚴重的情形下，佳里獅子會開始號召獅友，發起買口罩傳遞愛心的活動，短時間內募集了5萬片口罩（其中1萬片為兒童口罩）。

蔡會長接著說，感謝黃偉哲市長見證佳里獅子會贈送口罩的活動，富士宮市也預計收到口罩後，將在12月14日舉辦感謝記者會，將台南市的善心傳達給富士宮市市民知道。

佳里獅子會成立於1982年，平時愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力。此次捐贈口罩活動由佳里獅子會蔡明俊會長發起號召，國際獅子會300-D1區、獅子會國際公共關係委員會、以及獅子會台灣總會一同響應。



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