花3422億買美二手武器　華春瑩：台灣民眾被當提款機作何感想？

▲華春瑩。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑28日透露，台灣今年採購軍費史上最高，且美方明年會繼續對台軍售。對此，大陸外交部發言人華春瑩今（30）日酸說，台灣今年花118億美元（約新台幣3,422億元）採購美國二手武器，不知道台灣人民被美國利益集團充當「提款機」作何感想？

酈英傑出席中華民國國際關係學會2020年會，發表主題「變動世界局勢下的美台夥伴關係」的專題演講。他談到美國對台灣的安全承諾不是只在文字，2021年除了美國國會已同意的52億美元軍售，還有更多在等待國會同意。不過，國防部事後出面反駁，部長嚴德發也不願多做評論，僅強調一切待美方公告，才會對外說明。

大陸外交部記者會上，有記者問及中方對此有何評論？華春瑩表示「中方堅決反對美國向台灣出售武器，這一立場是明確的、一貫的」，並正告美方任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭回擊，並呼籲美方不要在錯誤和危險道路上越走越遠。

華春瑩補充，她注意到灣今年花費118億美元採購美武器，折合新台幣3,422億元，相當於台灣民眾人均負擔1.45萬元，並反問「不知道台灣同胞對自己辛勤勞動創造出來的財富被用來大量購買美國的二手武器、充當美國利益集團的『提款機』作何感想？」

最後，她重申，「台獨是死路一條，任何挾洋自重、以武拒統的圖謀和行徑都註定失敗。」

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