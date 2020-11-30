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RCEP簽署對台經濟影響不大　陸委會諮委「要保有自信」

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▲▼陸委會主委陳明通16日主持記者會，對港版國安法之政府立場與因應進行說明。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委員諮詢委員會議，探討「大陸十四五規劃」及「2035遠景目標」對兩岸經貿及台商之影響及因應。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／台北報導

陸委員會今（30日）舉行第24次諮詢委員會議，主題為「大陸『十四五規劃』及『2035遠景目標』對大陸、兩岸經貿及台商之影響及因應建議」，其中，與會委員評估，「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)完成簽署對台經濟影響不大，台灣要保有自信，長期處於逆勢發展，各產業韌性發展是最重要利基。

根據學者引言報告指出，大陸「十四五」規劃及「2035遠景目標」，主要重點為「國際與國內大循環的雙循環」、「科技自立自強」與「推動『一帶一路』高品質發展」，為目前陸方經濟發展面臨困境之領域。惟國際與國內循環交互影響，若出口萎縮使國內需求減少，將打擊就業市場，造成雙循環運作困難。

談到技術創新，陸方在硬體製造上仍仰賴與先進國家合作來增加自我研發能力，自行研發作業軟體又因「網路外部性」效果，不易取代現有作業系統，在軟硬體無法搭配升級下，技術自主面臨挑戰。「一帶一路」因大陸對於合作國家的掠奪心態，已失去各國信任。美國對於中共的科技管制及大陸集權高壓體制，亦將制約自主創新及創意發展。

▲▼RCEP談判、簽署、東協峰會、2020 。（圖／路透社）

▲陸委會諮委評估大陸「十四五」規劃要達成「技術自主」目標之挑戰仍鉅 。（圖／路透社）

部分委員認為，雙循環需靠出口部門達成，預計短鏈、多鏈等調整將同步進行，出口仍是重要經濟動能；大陸5G、AI等新基建內需投資，遭遇美歐科技管制，若因而內需與消費不振，則大陸經濟、社會、政權穩定將面臨問題。未來大陸或將於新經濟、新能源領域另闢戰場，續與歐日合作，取得技術規範制定權。評估大陸「十四五」規劃要達成「技術自主」目標之挑戰仍鉅。

與會委員指出，「十四五」規劃及「2035遠景目標」併同提出非首例(如:中共1995年十四屆五中全會通過「關於國民經濟和社會發展九五計劃和2010年遠景目標建議」)，無需過度解讀；針對「十四五」規劃之七項建議，係開啟全面建設社會主義現代化國家新「徵程」，也凸顯中共受疫情影響不再強調量化而改以定性表述。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲拜登上任後的美中關係發展，是我方重要觀察指標。（圖／路透社）

與會委員表示，習近平政權在十九大前達到顛峰，其後大陸經濟下滑、美中貿易戰、中印邊界衝突、香港問題與兩岸關係緊張，讓習「十四五」時期面臨壓力(包括：「十四五」結束時，軍改滿10年、第三任期過半與接班問題)，中共內部政治壓力是否轉移至對台工作上，拜登上任後的美中關係發展，是重要觀察指標。又公報首度提及2027年實現建軍百年目標，顯示習對未來之企圖心未減，後續對台政策，應予密注。

大陸「十四五」與兩岸有相關議題？與會委員表示，並無新措施或觀念，惟兩岸融合發展、兩岸共同市場、台商參與新基建與「一帶一路」、協助台商赴陸上市等正式列入五年規劃及其後續具體落實作為，須加以注意、加強掌握，並防範中共藉對台經貿統戰體現「一國兩制」之認知作戰。另有部分委員提醒，我金融政策應注意陸方政策動向，防範陸方施壓威脅，以避免影響國內金融及社會安全。

▲▼RCEP談判、簽署、東協峰會、2020 。（圖／路透社）

▲陸委會諮委認為，RCEP簽署對台經濟影響不大 。（圖／路透社）

部分委員提出，大陸一方面希望民企發揮想像與創意，促進經濟發展，另一方面又擔心私部門蓬勃發展，造成政權威脅，而加以收緊，相關情勢發展，值得關注。而中共不斷加大對國企的培植與支持，提高對外競爭優勢，是否成為大陸突破美國封鎖策略的利基，亦值密注。

與會委員評估，「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)完成簽署對台經濟影響不大，台灣長期處於逆勢發展，各產業培養出的韌性，是發展的重要利基，我方應保有自信，並應掌握數位轉型契機。惟RCEP架構下中日韓三方產業供應鏈之移轉情形，是我方須關注重點。

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