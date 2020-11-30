自製「震樓神器」撞天花板　11住戶受不了怒告！科技男遭拘提

記者陳以昇／新北報導

新北市一名從事科技業的男子與樓上住戶因噪音問題起嫌隙，自製「電動震樓神器」不定時地撞擊天花板製造噪音，11名住戶不堪其擾，對他提告妨害自由，警方申請拘票、搜索票上門逮捕男子，查獲震樓機器含零件3組，訊後依強制罪移送偵辦。

▲徐男自製震樓神器撞擊天花板擾鄰，被11名住戶提告強制罪 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

據警方調查，57歲徐姓男子從事科技業，具有理工背景，住在新北市永和區民權路上一處住宅大樓，因為與樓上鄰居長期有嫌隙，竟用木條、馬達、啞鈴、定時器、繩索等零件，自製「電動震樓神器」，不定時地撞擊天花板，製造噪音。

樓上樓下約11名住戶深受其害，集體到轄區警局提告妨害自由，29日，警方持拘票、搜索票到徐男住家搜索，查獲犯罪工具「震樓神器」含零件3組，訊後依強制罪移送新北地檢署偵辦，但徐男律師質疑辦案程序有瑕疵，聲請提審，法院認為符合程序駁回。

據了解，「震樓神器」以敲擊、振動方式製造碰碰聲響，用桿子頂住天花板，利用電動馬達制動繩索撞擊樓板，製造噪音干擾。網路購物平台還有販賣這個產品，強調「對付惡鄰居的好夥伴」，價錢約1千至2千元左右，警方表示用這個以暴制暴工具，以妨害他人權利行使之強制犯意，將涉及妨害自由的強制罪。

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