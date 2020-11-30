婚事拖3年！真子公主堅持嫁「欠錢海王子」　老爸文仁咬牙准了

▲真子公主堅持要嫁小室圭，文仁親王咬牙同意婚事。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本德仁天皇的胞弟秋篠宮文仁親王30日歡度55歲生日，而他也趁著此次機會首度公開表態，同意女兒真子公主與男友小室圭的婚事。事實上，小室圭與真子宣布訂婚後沒多久，就被爆出家庭史複雜，母親向前男友欠下大筆債務，兩人婚事也因此無限期延宕，男方更是出國留學逃避一切。如今文仁親王雖然開口同意婚事，但也強調對方必須先處理好財務糾紛。

綜合日媒報導，文仁親王在55歲生日前記者會中首度公開表態，同意大女兒真子公主與小室圭的婚事。真子公主13日才剛透過宮內廳發表聲明稱，「無論是幸福或是不幸，對我們而言，彼此都是能夠互相依偎、無法替代的存在。」重申了自己想要與小室圭結婚的決心。文仁表示，根據日本憲法規定，婚姻以兩性同意為基礎，因此如果雙方真心想要結為連理，做父母的也會尊重。

▲據報導，小室圭即將於2021年學成歸國。（圖／達志影像／美聯社）



真子公主2017年宣布，將於男友小室圭訂婚，當時男方在法律事務所任職，且擁有深厚的五官，因此十分被看好，兩人的感情更是被傳為一段佳話。怎知沒過多久，小室的母親就被爆出欠前男友大筆債務，至今未還，兩人因此拖到2018年2月才正式訂婚， 不過在風口浪尖的小室不但沒有替母親解決該筆債務，反而逃到美國紐約去留學，留下真子公主獨自面對輿論的壓力。

正當所有人都以為兩人的婚事即將告吹時，事隔多年，真子突然在13日發表結婚的決心。對於兩人的婚事，文仁親王也公開表示贊同，這名飽受爭議的準駙馬恐怕就真的要抱得美人歸了。據悉，小室即將於12月完成期末考試，預計於2021年初畢業歸國。

根據報導，小室圭來自橫濱，曾被神奈川縣藤澤市旅遊協會選為2010年度觀光代言人「湘南江之島的海王子」（湘南江の島 海の王子），外型相當亮眼，出國深造前曾在三菱東京UFJ銀行的丸之內分行工作。

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