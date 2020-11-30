金正恩為防疫不惜「切斷經濟命脈」　與中國貿易額爆減99％

▲北韓最高領導人金正恩召開政治局擴大會議，討論經濟問題。（圖／路透社）

實習記者湯子暘／綜合報導

北韓領導人金正恩為了防堵新冠疫情，不惜全面切斷與中國聯繫的經濟命脈，強行阻斷雙邊貿易。根據中國海關總署的數據，中國10月僅向北韓出口價值25.5萬美元的商品，相較於9月下降了99％，比起中國出口到遠在天邊的摩納哥和列支敦士敦的金額還要低。

根據《CNN》報導，儘管中國過去作為北韓最大的貿易夥伴，也是金氏政權背後的經濟命脈，在2016年國際制裁之前的時間裡，佔據北韓對外貿易額的90％以上。但現任領導人金正恩為了防疫，不惜面臨民生物資與燃料供應短缺的風險，削減甚至切斷雙方維持已久的貿易，同時大幅減少對中國出口量。

儘管北韓官方並沒有給出為什麼縮減貿易的說法，但一名南韓議員透露，根據南韓間諜的消息指出，金正恩已經處決兩名涉及防疫不周的官員，其中一位是海關官員，因為處理中國進口商品時不遵守規定，而遭到迅速槍斃。

▲南韓國情院分析，金正恩統治壓力已飆到最高點，恐罹患憤怒調節障礙。（圖／達志影像／美聯社）



北韓國內醫療體系極為脆弱，也許可以解釋金正恩如此害怕新冠的原因，一旦疫情在境內爆發蔓延，落後的醫療基礎設施會不堪負荷。金正恩強調，正採取更嚴謹的防疫措施，增加邊境口岸的警衛與新增出海規則，甚至還要焚燒來自境外的海上垃圾。

過去北韓以新冠「零確診」而自豪，但鎖國的行為帶來許多不良後果。美國前東亞及太平洋地區助理國務卿里維爾（Evans Revere）認為，北韓局勢在鎖國後更為嚴峻，包括幾次天災、農作物短缺、國際制裁以及現在切斷的中國貿易，現在國內民生經濟大幅衰退，已為了鎖國付出了很大的代價。

他指出，「我們收到很多消息，北韓國內可能有執行大規模的封鎖、鎮壓，代表有重大的事情正在醞釀，這對於北韓經濟來說不是一個好兆頭，他們本可以讓人民過得更好，而對於金正恩來說這是一個非常嚴重的局勢。這也解釋了，為什麼北韓在美國大選後表現得相對平靜。」