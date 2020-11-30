副業運超旺！「斜槓王」TOP4生肖　低調發光人氣王是它

▲好羨慕別人有斜槓人生，快來看看自己是不是也有機會開創斜槓生活。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

現在斜槓當道，不少人擁有多重身份和多元收入，但究竟是哪些人最容易成功擁有斜槓人生呢？科技紫微網整理出「斜槓王」TOP4生肖，快看看自己有沒有機會開創斜槓生活！

TOP4：生肖「羊」

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個性溫和的生肖「羊」人緣相當好，除了工作態度認真之外，只要夥伴遇到困難或是需要幫助的地方，他也會毫不猶豫出手幫忙，只要有職缺時，別人就會優先想到可以找他，所以生肖「羊」其實是低調發光的人氣王。

TOP3：生肖「虎」

虎虎生風的生肖「虎」處事果斷，為人精明，即使在不同的領域，都具備一定的領導能力，因為很容易發展出各種斜槓人生，並且靠著自己的能力帶領斜槓團隊向前衝，可以說是不甘人後的能力者。

TOP2：生肖「馬」

個性樂觀、做事效率，是生肖「馬」掌握斜槓人生的重要特質，即便很努力付出沒得到好的結果，他也不會讓自己陷入低潮，本身的積極努力再加上強大貴人運，就會財源滾滾來，是屬於積極陽光的努力家。

TOP1：生肖「猴」

腦筋動得快的生肖「猴」鬼點子特別多，單獨的一份工作很難滿足他的野心，斜槓的工作型態更能大大發揮他「善變」的特質，一發現商機就會搶賺機會財，別看他們外表漫不經心的樣子，私下可能是個跨領域的精明CEO。