房東拒退押金！他怒花4萬「改建24hrs公廁」免費用　對方秒崩潰

▲王男一氣之下把店面改建成公廁。（圖／翻攝自微博，下同）

文／CTWANT

相信很多人都有租房經歷，不論是租店面或住所，除了房子本身條件，和房東的相處也相當重要。大陸河南一名王姓男子和房東有嫌隙，原本打算退租，又不想平白損失押金，於是打算將店面轉租他人，結果卻被對方拒絕，他一氣之下花了人民幣1萬元（約新台幣4萬3000元），將店面改裝為公益廁所，讓房東當場傻眼。

綜合陸媒報導，王男透露，當時由於自己想做生意，於是就和房東簽了3年的合約，後來店面經營不善，一直處於虧損狀態，他開始萌生退意，於是就想把房子轉租出去，也已經找好了下家，然而這畢竟是別人的房子，所以自己還是通知了房東，誰知對方一直不肯出面，也不做任何回應，讓他相當無奈。

後來雙方經過幾次溝通協商，房東卻依然不理不睬，讓王男十分不滿，認為房子空著也是空著，還不如拿出來做點好事，於是就花1萬元把房子改成了公共廁所，裡面一共有4個衛生間，全天24小時供市民免費使用；上述行為確實難以理解，但也很有效果，房東立馬就主動聯繫王男。

房東認為，王男把店面改成公廁，最起碼要跟他說一聲，說都沒說就免費給人使用，恐怕會影響到未來出租；租客則說，自己之前好好講的時候他不理睬，現在也沒有必要再通知，房子既然現在租下來，合同上也沒寫不能幹什麼，他當然也有權利決定房子的用途。目前，雙方就此事還在進一步協商。

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