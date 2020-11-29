天鵝驚傳同方向轉圈「鼻孔冒血死」！　英救援團成員：像染新冠病毒

▲西北歐天鵝群中出現怪異致命症狀。（圖／取自CC0圖庫／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

西北歐各國近日發現多起「天鵝繞圈神秘死」事件，許多天鵝會繞著同一方向不斷轉圈圈，還出現咳嗽、食慾低迷等情況，甚至流鼻血死亡。因症狀怪異被指與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相似，還一度被誤傳為疫情人傳鳥，但實際情況應為中亞鳥類冬日遷徙至歐洲，將禽流感或H5N8帶往英國、德國等地，進而造成擴散。

英國《衛報》報導，英國中西部坎布里亞郡烏佛斯通運河（Ulverston canal，Cumbria）近日8隻天鵝死於類似情況，與此同時，黑潭（Blackpool）的史丹利公園內也發現9隻，伍斯特郡（Worcestershire）則回報有25隻瀕死天鵝。

這些天鵝的主要症狀是不停地詭異繞圈、活動力大降顯得沒有精神、食慾不振、咳嗽、鼻孔冒血。

「牠們大部分會開始朝一個方向轉圈圈」，天鵝救援組織「自由飛翔」成員希姆（Carolina Sim）表示，「其中有些會開始流鼻水，甚至流出鼻血。」另一個救援組織的成員凱許（David Cash）則表示，這些天鵝的症狀與2019冠狀病毒疾病相似。





▲染病的天鵝開始出現同方向轉圈，鼻孔流血死亡的詭異症狀。（示意圖／Pixabay）

由於天鵝詭異死亡被與現正全球大流行的疫情相提並論，外界開始出現「疫情人傳鳥」的傳言；然而實際情況是，英國環境食品與鄉村事務部針對6隻天鵝與小天鵝進行解剖後得知，牠們接觸到的是禽流感或H5N8。

據指出，這項疾病最早在今年7月於中亞發現，很快地便在西北歐各國出現，包括荷蘭、英國、瑞典、德國、法國、丹麥和愛爾蘭等。專家認為遷徙性鳥類為了避冬而從中亞飛往西北歐，病毒也一道被帶了過去。

目前英格蘭、蘇格蘭和威爾斯（Wales）均已發布禽流感預防區，要求所有禽鳥類飼主皆必須嚴格遵守生物安全規定。

衛生部門也呼籲民眾若發現類似情況死亡的天鵝，應盡速回報當局。他們表示，儘管這類病毒在鳥類間具有高度傳染力，但目前對人類而言影響極小。