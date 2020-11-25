體育班成後宮！教練傳「來按一下脖子」叫國中女進房性侵猥褻

▲桃園某國中田徑教練，趁著帶隊比賽之際，對女學生性侵、猥褻，二審判刑。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市某國中體育班劉姓田徑教練，2018年間帶隊南下高雄參賽，趁著入住飯店時，半夜傳訊息給女學生「來按一下脖子」，2次將女學生叫進房猥褻、性侵，體育班儼然成為劉男的後宮！一審依照「利用權勢性交猥褻」等罪，將劉男判刑3年2月，案經上訴，二審高院改依照「對少女性交猥褻」罪，還是判刑3年2月。可上訴。

判決指出，劉男擔任體育班的田徑教練，2018年2月間帶著田徑隊南下到高雄參加比賽，住在飯店中5天4夜，劉男獨自一間。期間某日深夜11時15分許，劉男在房內透過臉書傳送訊息給女學生小晨（化名）：「來按一下脖子…緊」。小晨依約前往，沒想到劉男竟以手在小晨所著上衣外撫摸她的胸部，再伸入其內衣內撫摸，小晨因畏懼教練之權威及懼怕影響參賽機會、在校體育成績或日後升學，在驚恐中仍讓劉男得逞。

2天後的上午6時5分許，劉男在房內又透過臉書傳送訊息給小晨：「你還在？」、「真假，那來找我」。小晨再度前往劉男房間，劉男褪去小晨所著內、外褲後，先以手撫摸小晨之胸部，再以手指指侵小晨得逞。小晨仍因懼怕影響日後參賽機會，屈從劉男。事發後當天上午，小晨就向告知田徑隊長，隔了幾天，又再告之2名女同學。後來劉男因遭其他家長投訴對女學生性騷擾，被教育局調查時，查出還有犯下對小晨的性侵、猥褻案，全案才因此爆發。劉男遭解聘，檢方對他提起公訴。

一審法院審理時，劉男否認犯案，辯稱這全都是小晨自行想像，自己沒有犯罪。但法院根據雙方對話紀錄內容，發現劉男在事後還傳送訊息「不好意思，有些錯亂。」「壓力太大…。」等話語，以及其他證人供詞，認定劉男犯下「利用權勢猥褻」、「利用權勢性交」2罪，判刑3年2月。

案經上訴，二審高等法院審理後，改認定劉男犯下「對少女猥褻」、「對少女性交」2罪，其中對少女猥褻罪部分判刑1年、對少女性交罪部分判刑2年8月，最後還是判處合併執行3年2月。可上訴。