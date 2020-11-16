34歲夫按摩暴斃亡！妻一看「遺體沒穿褲子」…按摩妹喊冤：純聊天

▲老公按摩突然暴斃亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

很多人在下班後都喜歡去洗浴按摩，放鬆一整天的工作心情。不過，11月9日，黑龍江哈爾濱一名計程車司機卻在當地某按摩會館放鬆時，被一名按摩師帶去小房間聊天半小時，結果突然暴斃身亡。根據攝影機畫面，死者妻子對此前按摩會館講述的事發經過提出質疑，認為丈夫死因不簡單。

綜合陸媒報導，11月9日下午2點左右，34歲的計程車司機到當地一家按摩會所洗澡。沒想到到4點多，家屬接到會所打來的電話，說「司機死了」。

據妻子萬女表示，丈夫洗完澡後在3樓按摩，突然感覺身體有些不適，於是被按摩師帶到5樓房間去「聊天」，兩人在房間內待了有半小時。之後，會所工作人員又告訴她，丈夫因為心臟病發作死亡。

事後，按摩妹還原那詭異的半小時稱，當時在3樓給死者按摩時，他說「有點悶想找個地方休息」，之後就帶對方去5樓休息，當時一進房間，他就覺得悶熱脫掉上衣，之後自己就給他挖耳朵，一邊聊天；這段時間對方一直情緒穩定，看起來沒有任何問題。

但是，按摩妹表示，死者中間去了一次廁所，回來臉色就變了，走路不太穩，還有點喘不上氣。她懷疑對方突發心臟病，就趕緊叫經理上來。之後，會所看到狀況不對，立即撥打了急救電話。





▲老婆憤怒指控。（圖／翻攝自微博）

老婆還還指出一個讓人匪夷所思的細節，丈夫在身亡後，會所工作人員就找來塑膠袋將遺體裝起來，放在一個車上。對此萬女表示十分懷疑，感覺會所此行為有些做賊心虛。

據會所攝影機畫面顯示，死者上5樓時是身穿衣服的，但是家屬趕到現場時發現身上並沒有穿衣服，後背發青，褲子也是脫掉的。

案發後，當地警方已經介入調查，死者真正的死因還要等到醫學鑑定才能得知。

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