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BBC形容台灣國會惡名昭彰　林為洲提「1條件」願向國人道歉

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▲國民黨團總召林為洲27日吹口哨試圖杯葛總質詢。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召林為洲27日吹口哨試圖杯葛總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨團27日不滿行政院長蘇貞昌進行施政報告，在議場內潑、撒豬內臟，不僅國人熱議，也登上國際版面，其中英國《BBC》提到，台灣國會爆發衝突並不稀奇，某種程度上已「惡名昭彰」。對此，國民黨團總召林為洲表示，若因這次抗爭，再增一次台灣國會惡名，但卻能擋下萊豬，他願意向國人道歉，並登廣告在BBC同一版面（網路新聞）。

對於BBC的報導，立法院長游錫堃28日受訪時表示，自己心裡只有5個字，就是難過與遺憾。他指出，自己站在立法院長的角色，就不批評這個政黨，但是立法院站在國際上，一定要讓人覺得台灣國會的表現非常好，並且很理性與和諧。 

除《BBC》以外，包括《路透》、《法新社》、《衛報》等多家外媒也有相關報導。例如《路透》就以「拳頭和豬膽在台灣國會裡飛舞，就美豬進口展開辯論」（Fists and pig guts fly in Taiwan parliament debate on U.S. pork）為題的報導內容，更被多家外媒引用。

另外，此次國民黨團的舉動連自家人也不挺，國民黨青年團長陳柏翰批評，難道不能節制一點，好好問政嗎？」前幾天黨慶才上架自錄影片，強調不少青年還願意留在國民黨的原因是「理性」、「專業」，過不到3天就自己直接砸了招牌，這樣要如何挽回不表態的理性支持者？

▼林為洲臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）

▼林為洲臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）

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