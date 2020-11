BBC形容台灣國會惡名昭彰　林為洲提「1條件」願向國人道歉

▲國民黨團總召林為洲27日吹口哨試圖杯葛總質詢。(圖/記者李毓康攝)

記者蘇晏男/台北報導

國民黨團27日不滿行政院長蘇貞昌進行施政報告,在議場內潑、撒豬內臟,不僅國人熱議,也登上國際版面,其中英國《BBC》提到,台灣國會爆發衝突並不稀奇,某種程度上已「惡名昭彰」。對此,國民黨團總召林為洲表示,若因這次抗爭,再增一次台灣國會惡名,但卻能擋下萊豬,他願意向國人道歉,並登廣告在BBC同一版面(網路新聞)。

對於BBC的報導,立法院長游錫堃28日受訪時表示,自己心裡只有5個字,就是難過與遺憾。他指出,自己站在立法院長的角色,就不批評這個政黨,但是立法院站在國際上,一定要讓人覺得台灣國會的表現非常好,並且很理性與和諧。

除《BBC》以外,包括《路透》、《法新社》、《衛報》等多家外媒也有相關報導。例如《路透》就以「拳頭和豬膽在台灣國會裡飛舞,就美豬進口展開辯論」(Fists and pig guts fly in Taiwan parliament debate on U.S. pork)為題的報導內容,更被多家外媒引用。

另外,此次國民黨團的舉動連自家人也不挺,國民黨青年團長陳柏翰批評,難道不能節制一點,好好問政嗎?」前幾天黨慶才上架自錄影片,強調不少青年還願意留在國民黨的原因是「理性」、「專業」,過不到3天就自己直接砸了招牌,這樣要如何挽回不表態的理性支持者?

▼林為洲臉書發文。(圖/翻攝自Facebook/立法委員林為洲)