不怯戰！陳柏惟撂話「下次挑戰36個」　批林為洲偽君子

▲林為洲、陳柏惟。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

基進黨立委日前放話「1打35」，結果慘遭國民黨立委圍毆，還被林為洲鎖喉，引發網路熱議。對此，陳柏惟出面受訪表示身體好好的，再一次的話態度會更強硬，要挑戰36個。

針對立院圍毆事件，陳柏惟28日出面受訪表示，再一次的話，我的態度會比現在更強硬，上次說1打35讓我可以站著離開，但林為洲想把我弄在也拽不倒，5個也拽不倒，「我下次要挑戰36個」。

對於林為洲鎖喉的行為，陳柏惟批評，「那叫背刺」，原本說要把我拉開，結果變成鎖喉，諷刺林為洲在他心目中的地位已經從真小人提升到偽君子，「一邊說要保護我還偷襲我」。

外界關心他是否有受傷？陳柏惟表示，「整叢好好，不用煩惱」，想演被害者都演不了，看到媒體報導才發現，原來媒體標準是站著的打輸、躺著的打贏，非常荒謬。

此外陳柏惟強調，最終目的還是希望政治能正常運作，不要說一套做一套，並自誇表現最能體現台灣精神，說了就要做、打了不會痛，台灣人應該都要擁有勇敢對抗的決心。

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