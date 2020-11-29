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法國《整體安全法》警暴爭議擴大　巴黎5萬人上街怒要求撤回

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▲▼法國《整體安全法》警暴爭議擴大　巴黎5萬人上街怒要求撤回。（圖／路透）

▲示威者高舉總統馬克宏（Emmanuel Macron）頭像，抗議政府侵害人民權利。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電

法國《整體安全法》草案爭議越演越烈，本週接連發生警察暴力事件使法案更加受抨擊。今天巴黎近5萬人參與「為自由而走」遊行，要求撤回法案，保障資訊自由並避免警察暴力。

法國國民議會20日一讀通過《整體安全法》（Sécurité globale）草案，過去一週人民對法案，尤其是第24條的怒火有增無減。根據24條規定，惡意散播警察影像者，將可處一年監禁和4.5萬歐元罰款，卻也因此引發嚴重損害新聞自由與人民知情權的疑慮。

剛好這週內接連發生兩起極具爭議性警察暴力事件，皆是透過錄影畫面才揭露真相，形同打臉政府草案。

首先是巴黎警察24日晚上以暴力手段強拆志工團體設立在共和廣場的難民緊急避難所，造成許多手無寸鐵的難民及記者受傷。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）看到相關畫面後，坦言「感到震驚」，並下令警方進行內部調查。

另一起案件則是非洲裔音樂製作人澤克勒（Michel Zecler）21日因回錄音室路上沒戴口罩被警察押至室內毆打，當鄰居聽到呼救聲上來查看時，警察還丟擲煙霧彈。警方原將澤克勒以妨礙公務與襲警為由逮捕，直到26日監控錄影與附近民眾所拍畫面被媒體曝光後，才發現澤克勒是警察暴力受害者。

針對此事件，馬克宏透過推特表示，這樣的暴力「不可接受」、「讓我們丟臉」，並要求將涉案警察停職調查。

為了平息眾怒，總理卡斯特克斯（Jean Castex）原本26日宣布要召開獨立委員會「改寫」第24條，然而卻因隔天遭到國民議會議長費宏（Richard Ferrand）公開反對而取消。費宏表示，立法是國民議會與參議院的權利，「設立外部單位來進行這樣的任務，對國會是一種傷害」。

今天巴黎「為自由而走」的遊行活動自下午2時展開，集結了記者工會、非政府組織、司法新聞協會、人權聯盟（LDH）等組織，要求撤回整體安全法。

不少政治人物也現身參加遊行，包括左翼「不屈法國」（La France insoumise）領導人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）、生態綠黨（EELV）議員賈多（Yannick Jadot）

梅蘭雄呼籲警察重新整肅內部並要求巴黎警察局長拉勒蒙（Didier Lallement）辭職。他說，「很多人都發現警察內部腐敗，導致暴力情事愚蠢地出現」。賈多也同樣譴責警察局長拉勒蒙與內政部長達馬南，「但他們也都只是接收總統的指令罷了」。

巴黎遊行在開始不久後情勢就變得緊張，有疑似激進無政府主義者「黑塊」分子砸毀車輛與店家、焚燒或推翻路邊車輛，警民雙方也互相投擲煙霧彈，但仍有部分遊行路段保持和平理性的場面。

57歲的凱西（Kathy）向世界報（Le Monde）表示，整體安全法只保護警察，卻越來越扼殺自由。「一個禁止記者拍照的國家，還談什麼民主。在這個網路與社群媒體的世代，捍衛資訊自由是必須的」。

凱西以最近發生的案件為例，強調「攝影的重要性」。她說，澤克勒事件證明，民眾記錄下罪行有多麽重要。「2015年恐攻時，我們都為警察鼓掌。但現在，我們總感覺他們不再保護民眾了，然而這是他們的任務」。

巴黎遊行持續至晚上，警民對峙衝突不斷。晚間警方出動水砲車，企圖驅離民眾。除巴黎以外，里爾（Lille）、波爾多（Bordeaux）、里昂（Lyon）等大城市也串聯動員抗議法案，其中也出現部分警民暴力衝突。

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