台中男機車近燈不亮...夜騎吃紅單扣牌！PO網獲聲援　警一招破梗

▲男子晚上騎車，機車大燈損壞不亮遭警方拆車牌。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

許男夜間騎機車遭員警依「近燈不亮」開單扣留車牌，除落人助陣，手機錄影還嗆說要找立委，並PO臉書爆料公社痛批警方。警方立刻在留言中澄清，「扣留」非「吊扣」，依法有據，讓整個風向大轉變，認為警方取締有理。

許姓男子日前夜間騎車，在西屯區文心路往北屯方向，遭警方攔下盤查，員警發現他大燈遠燈會亮但近燈不亮。他原先以為只有開罰單，沒想到竟連車牌都被「吊扣」，想要提異議，員警卻以異議單「沒帶在身上」為由拒絕。他還打電話找人助陣，用手機錄影，卻遭員警要求不得錄影，讓他緊張到「胃痙攣」叫救護車送醫，直呼「這是我們的人民保姆（母）嗎？」，並PO爆料公社請網友評評理。

▲警方發現男子大燈沒亮，安全帽戴未繫，示意攔查。（圖／記者李忠憲翻攝）

網友原本一面倒罵警察太OVER，近燈壞掉竟然還要扣牌！但第六警分局隨即在下方留言說明，也讓風向整個大轉變。警方也公布當時的密錄器畫面，還原事發經過。

▲▼警方確認機車大燈損壞，近燈不亮，翻出法規告知男子。（圖／記者李忠憲翻攝）

第六警分局表示，和安派出所員警當時發現何男沒開大燈，由於夜間沒開燈行駛有危險立刻攔停，經確認近燈故障，依《道路交通管理處罰條例》第20條規定，「汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即時停駛修復者，處汽車所有人1800元以上3600元以下罰鍰，並扣留其牌照，責令修復檢驗合格後發還之」予以舉發。

警方補充說明稱，車輛頭燈原屬道路交通管理處罰條例第16條規範之燈光，惟後因部分民眾擅自改裝頭燈亮度或照射角度等違規行為，影響行車安全甚鉅，故於2005年修正，將頭燈納入電系系統之重要設備，可見汽車所應配備頭燈具有確保交通安全目的性質，對行車安全影響重大，車輛頭燈應屬道路交通管理處罰條例第20條所稱「汽車之電系」。

▲男子找來友人到場助陣，拿手機錄影，還嗆說要找立委。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警處理此個案基於安全考量，依法舉發並扣留牌照。民眾如不服可提出申訴。並不適用警察職權行使法規定之警察行使職權民眾異議紀錄表。另外，許男疑不服取締，電話聯繫2名民眾到場助勢，員警為避免衍生糾紛，通報線上警力到場支援。許男不久表示身體不適胃痙攣，請員警協助叫救護車，員警亦立即打電話聯絡救護車，將該機車駕駛送醫。

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