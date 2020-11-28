東北季風強襲！濕冷「暴探14°C」…降雨熱區曝　 冷高壓下周再襲

▲受東北季風影響，從28日晚上開始會越來越冷。（圖／翻攝自中央氣象局，下同。）

記者許凱彰／台北報導

受到東北季風的影響，北北基宜天氣明顯濕涼，而中南部地區則是拉起超大的溫差。中央氣象局針對北北基宜部分地區發布豪雨、大雨特報，氣象專家也提醒，28日晚上越晚會越冷，到30日（下周一）清晨還有可能會出現14°C的低溫。除此之外，在下周有另一波冷空氣報到，將會影響到下周末。

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中央氣象局預報員顏增璽表示，下周同樣受到東北季風的影響，北部東北部及桃園地區白天高溫約20-22°C，中南部溫度拉升到27-29°C。在這波影響當中，以29日晚上到30日清晨影響最鉅，北部地區低探16-19°C，空曠地區可能會出現14-15°C的低溫。

另外，針對近日東北季風來襲的狀況，目前沒有要明顯回暖的跡象，下周五又會有另外一波新的東北季風報導，溫度與降雨狀況與這次的不會差太多，若要回暖，可能要等到下個周末了。

這波東北季風在降雨方面，在桃園以北、東半部降雨機率較高，而基隆北海岸、大台北山區、東北部雨勢也會比較明顯，更有出現局部大雨的機會。中央氣象局在28日晚間9時45分針對宜蘭縣山區、新北市部分地區發布豪雨特報，宜蘭縣平地地區、台北市以及新北市發布大雨特報。

▼氣象局針對部分地區發布豪雨特報。（圖／翻攝自中央氣象局）