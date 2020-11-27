東北季風明天更強！冷空氣「最強時間點」曝　北台灣低溫探16度

▲今起東北季風影響北台灣低溫下探16度。（圖／記者屠惠剛攝）



記者李宜秦／台北報導

變冷了！受到東北季風南下影響，北台灣今日開始轉濕冷，天氣職人吳聖宇指出，今日開始降溫，東北季風明後天越來越強，明日溫度持續下滑，到周日、周一最冷，北台灣低溫下探16度，部分空曠地區只有15度，下周二白天溫度才會略為回升。

吳聖宇於臉書發文表示，新一波東北季風今天(11/27)開始南下，目前迎風面地區已經陸續下雨，天氣逐漸轉變中，由850百帕的流場圖來看，自蒙古往東南延伸的冷高壓正陸續南下，配合中高層較深的西風短波槽東移，冷空氣南下的幅度比先前都要來得大，因此降溫的程度也都會比先前要明顯。

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吳聖宇指出，預估今天開始降溫後，明天溫度持續下滑，到周日、周一溫度探底，北台灣低溫降下探16度上下，部分空曠地區甚至只有15度左右，中部空曠地區低溫也將有機會降到16到17度，南部及花東地區低溫18到20度，預估要等到下周二白天溫度才有機會略為回升。

▲▼今天開始天氣越來越冷。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

而東北季風在明後天會越來越強，迎風面地區降雨也會逐漸趨於明顯，包括桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地都陸續會有下雨的情況，其中在基隆北海岸、宜蘭以及花蓮沿海局部地區有較大雨勢發生的機會，濕濕冷冷的感受會比較顯著，新竹以南地區比較不受影響，未來幾天仍維持多雲到晴的天氣型態，持續缺雨中。

吳聖宇表示，預估到了下周三之後還有另一波冷高壓南下，因此未來一段時間迎風面地區的天氣持續不佳，溫度也將持續偏涼，想要再有比較好的天氣以及明顯回溫，目前來看可能要等到下周六之後才比較有機會。