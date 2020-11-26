北台灣有感冷一周！明起高溫暴跌7°C　「低溫15°C」最冷時間曝

▲東北季風將報到，北台灣明有感變冷高溫降7度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

有感變冷！氣象局指出，東北季風明起報到，北台灣會最先感受到變化，高溫跟今天相比降幅有7度之多，僅剩23-24度明顯轉涼，其他地區則是下午或傍晚過後慢慢下降。其中，最冷時間點落在周日晚至下周一清晨，中部以北及東北部低溫16-18度，空曠地區可能下探15度。

氣象預報員顏增璽表示，今天各地氣溫偏高，但明天起東北季風將影響一周，北台灣高溫剩下23-24度，跟今天比降幅有7度之多，中南部明高溫變化還不大，仍在29度上下。

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▲一張圖看11/27~11/29溫度趨勢。（圖／中央氣象局）

這波冷空氣影響時間長，最冷時間點落在周日晚至下周一清晨，中部以北、東北部低溫16-18度，空曠地區更下探15度，其他地區則為19-21度。

未來一周整體來說，北台灣高溫22-23度，低溫16-18度，整天偏涼；中南部高溫27-29度，但低溫為17-19度，日夜溫差有10度，早出晚歸要多加注意。

至於降雨部分，未來一周北部、東半部有降雨機率，其中，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨發生機率。由於水氣偏向迎風面，雖然這波冷空氣讓溫度下降，但高山地區水氣不夠，想賞雪得再等等。

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