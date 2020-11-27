東北季風來了！北台變天濕濕涼涼「最低下探15度」　越晚越冷

▲東北季風報到，北部天氣轉為濕冷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者董美琪／綜合報導

氣象局27日21點25分發布大雨特報，受到東北季風影響，今(27日)晚至明(28)日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。另外週末最低溫將出現在北部，台北市最低17度，北部空曠區有可能出現15～16度。

中央氣象局「報天氣 - 中央氣象局」粉絲團指出，「東北季風要來報到啦！！！北台灣會最先感受到變化，天氣明顯轉涼，其他各地的溫度則是下午或傍晚過後慢慢下降。週末期間的夜晚清晨，像台北市就有可能會出現17度的低溫呢，北部空曠或近山區的地方也有機會出現15、16度的溫度喔！大家一定要注意保暖，不要感冒啦！至於，中南部的朋友們也要注意日夜溫差大，早出晚歸要加件衣服喔～」。

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▼ 東北季風影響，北台轉濕涼。（圖／中央氣象局「報天氣 - 中央氣象局」）



氣象局表示今東北季風增強，北台灣轉涼。明天(28日)東北季風影響，高溫再降，桃園以北、東北部來到20、21度，中南部白天仍有27、28度高溫，花東、竹苗高溫約23、24度。到了夜間，中部以北、東北部低溫約17至19度，南部及花東20、21度，中南部地區日夜溫差大。

▲東北季風變天，大台北山區及宜蘭陰雨綿綿。（圖／記者屠惠剛攝）



降雨方面，「報天氣」小編提醒，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東下午起也可能有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區比較容易有局部大雨發生的機率「，而這樣的天氣要持續三天左右呢！北、東的朋友出門要記得帶雨具啊。」

此外，東北風增強，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風；而在東部、東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。

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