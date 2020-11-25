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雪線靠近「更強冷空氣」！暴跌9°C急凍時間表　彭啟明：有感入冬

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲把握最後2天暖晴，周末濕冷變天。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報中心課長林秉煜表示，晚間到清晨東半部、基隆北海岸及恆春半島水氣偏多，降雨機率提高，有局部較大雨勢發生，白天後降雨轉為局部，西半部維持好天氣，東半部27、28度，西半部28至32度，清晨夜晚較涼，中南部日夜溫差大，預估27日（周五）另外一波東北季風報到，北東轉濕冷，中南部也偏涼，最明顯時間落在29日（周日）深夜至30日至清晨（下周一）。

氣象局預報，今晚至26日晨東半部及基隆北海岸局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，大台北地區及恆春半島也有零星降雨，其他地區晴到多雲；預測26日仍是以偏東風的溫和天氣型態為主，僅東半部、恆春半島雲多偶有零星短暫雨，各地高溫約27至31度，夜晚清晨氣溫稍涼，低溫約19至22度，中南部地區日夜溫差較大，可達10度左右。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲東北風配合冷高壓南下，勢力強、持續時間久 。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲「有感入冬」冷空氣挾雨南下，降溫9度。（圖／NCDR、中央氣象局）

預計27日東北季風增強，28日至12月2日（周六至下周三）受東北季風影響，中部以北及東北部氣溫下降，氣象局指出，28日及29日清晨夜裡中部以北及東北部低溫將下探17度，空曠地區可能更低，其他地區約19度；降雨方面，北東有局部短暫雨，其中東北部有局部較大雨勢可能。

天氣風險公司總經理彭啟明提醒，北東部地區要好好把握這兩天晴朗好天氣，27 日起另一波冷空氣南下，天氣開始不一樣，北東轉濕冷，溫度逐步下滑，周末有寒意，要準備冬裝。

彭啟明指出，現在環境在高壓之下吹拂偏東風，北方冷高壓暫時緩解，但預計只有兩天時間，27日開始東北風南下，配合上北方冷高壓急速往南推，勢力非常強，「這波時間很久，目前來看至少一周，後面又會有冷空氣補上，縱使短時間回溫，幅度也不大，一下子有入冬的感覺」，預估將會持續冷至12月上旬。

彭啟明說，現在整個中國北方、東北方及日韓都很冷，冷高壓在高緯度地方盤據，周末開始長江流域出現個位數字，有冷的感覺，雪線逼近長江流域，台灣台北市大約16度，遇到輻射冷卻再減2、3度，那就很有感。

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