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花蓮客庒賽閹雞！9個月雞王16斤奪冠　飼主：每日4餐外加體操

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▲花蓮吉安村詹姓民眾所飼養的閹雞以16斤2兩1奪得冠軍。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

花蓮吉安村詹姓民眾所飼養的閹雞以16斤2兩1奪得冠軍。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所辦理「客家文化藝術節閹雞比賽」28日在五穀宮熱鬧登場，熱鬧中57 隻閹雞參與奪冠比賽，由吉安村詹姓民眾所飼養的閹雞以16斤2兩1奪得冠軍，將於29日五穀宮祭祀活動中公開表揚，鄉長游淑貞全程參與外，並帶領孩子與長者共同參觀「技藝甲子閹雞師徐華採常設展」為文化傳承盡心力。

一大早鄉親們就迫不及待，有杵著提籃快走、有騎車、有開著農務車護著自家閹雞來到五穀宮參加比賽，由二位磅秤評審員，進行秤重登錄，每位參賽者小心翼翼的將閹雞放上電子秤毫兩分明，深怕不小心因驚擾而流失幾兩重誤差，現場飼主們也互相交換養雞心得，分享細訴養雞之道。

▲花蓮吉安村詹姓民眾所飼養的閹雞以16斤2兩1奪得冠軍。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

一大早鄉親們就迫不及待，護著自家閹雞來到五穀宮參加比賽。

冠軍飼主詹堮奎說，今年以16斤餘獲得第一名感到很幸運，從小雞開始飼養9個月，每天餵雞吃四餐，陪牠做體操、也會說故事給牠們聽聽。他提到，飼養閹雞比起一般雞隻需要更長的時間，才能讓重量、肉質及甜度都提高。詹堮奎感謝游鄉長重視客庒節慶文化，將客家節慶脈絡結合在地五穀宮場域，讓鄉親們能在下元節時期，透過比賽活動將虔誠心意，藉由閹雞敬獻神農大帝，感謝眾神護佑萬物得以圓滿，因此客家感恩的謝平安祭祀，透過公所團隊而擴大活化呈現。

除了閹雞比賽外，吉安鄉公所今年更將早期閹雞文化沿革透過「閹雞師徐華採」一甲子的故事，將閹雞技藝歷史透過特展於五穀宮廟埕配合呈現，更添文化意涵內容。

▲花蓮吉安村詹姓民眾所飼養的閹雞以16斤2兩1奪得冠軍。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

參賽者小心翼翼的將閹雞放上電子秤，深怕少秤了斤兩錯失冠軍。

鄉長游淑貞分享，策展共分為三個主軸，包括「徐華採的技藝旅途」尋求技藝的渴望、「關於閹雞的五個大哉問」認識閹雞先生、以及「十月半拜平安」看見地方文化信仰，她說，雖然年近九十的阿採師現已封刀，期望透過此主題展，與信仰文化相輔相成，讓來到五穀宮的信眾們都能透過特展了解鄉土中的人事物，以及地方發展。
▲花蓮吉安村詹姓民眾所飼養的閹雞以16斤2兩1奪得冠軍。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

來到五穀宮的信眾們透過特展了解鄉土中的人事物，以及地方發展。

客委會委員葉仁基肯定游鄉長與團隊的用心，為客庒閹雞文化與特色注入活水。他表示，小時後的記憶結合具體的脈絡介紹，可以更清楚的了解認識客家人的生活智慧，吉安鄉公所歡迎大家來到五穀宮體驗新的學習。

吉安鄉公所辦理一年一度專屬客庄文化的下元節「客家文化藝術節」系列活動，分別於28、29日於五穀宮辦理，得獎的雞王與雞隻於29日在五穀宮祭天酬神，更結合鄉境的客家藝能人才培訓班對，首次創意演出「文化藝能百人成果發表會」，歡迎鄉親好朋友在於29日上午九點參與年度盛事，並同享悠揚的客庄音樂美聲饗宴。

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