封街！世界級馬戲藝術玉里演出　火舞結合極限體操震撼鄉親

▲▼火舞結合極限體操動作，讓觀眾享受視覺大震撼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「太平洋左岸藝術季－玉里藝起玩」於21日在玉里鎮民權街停車場封街舉行。活動邀請世界級表演藝術家連袂演出，縣長徐榛蔚、花蓮縣議會副議長潘月霞、玉里鎮長蔡秋龍與現場上千位鄉親共同欣賞，其中台灣著名的即將成真火舞團更是賣命演出，火舞結合極限體操動作，讓鄉親享受視覺的震撼，風靡玉里鎮。

縣長徐榛蔚表示，讚嘆每一位藝術表演者的精采演出，有鄉親的掌聲與鼓勵，是所有藝術表演者最大的支持，花蓮縣政府規劃將花蓮縣藝文活動巡迴各鄉鎮市，讓鄉親感受藝文就在我們的身邊，讓鄉親感受最新奇有趣的事物，更歡迎大家隨時關注花蓮縣藝文相關資訊，也希望大家共同參與，藉此陶冶自我的身心靈，提升花蓮生活素質。

節目包含巡迴十餘國的馬戲藝術家宋佳政、黃冠榮、徐岳緯所帶來的《你、我、他》，結合詩意與荒誕的軟骨功表演者陳聖崴的《裝逼服務生》，以及曾征戰央視春晚，震撼13億觀眾的即將成真火舞團的經典之作《寶島烈焰》。三檔世界級作品，顛覆鄉親們的感官。另外街頭演出邀請4組知名街頭藝人，包括小綠人、小螺絲、周子益、鍾易錚（Steven）等四人，風格多元，各自精彩。街頭表演藝術，充滿刺激，也產生感動。

太平洋左岸藝術季－玉里藝起玩活動作為街頭作品實驗室藝術行腳的第一站，精選適宜所有年齡層、所有觀眾的世界級馬戲作品，讓玉里在地的鄉親，一起來感受這些作品所帶來的多元感受，也使在地居民對表演藝術產生更為具體的想像，進而產生興趣，成為日後主動關注藝文演出的推力。

►他奶奶的美麗小秘訣

