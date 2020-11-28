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孩坐火車「做體操搖椅背」　家長裝死！他氣教訓：怒吼才有秩序嗎

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▲▼男童在火車上「做體操狂搖椅背」 家長無動於衷讓他超崩潰（圖／翻攝爆怨2公社）

▲孩子把走道當遊戲間嬉鬧，家長竟無動於衷！（圖／翻攝爆怨2公社）

網搜小組／劉維榛報導

「怎麼覺得恐龍家長與屁孩越來越多？」一名男網友抱怨，日前閉目養神搭火車，卻赫見有野小孩在列車上做體操，玩膩了，就跑回位子上調皮搗蛋，好巧不巧，原PO就坐在孩子的前方，被狂搖椅背。氣憤的是，原PO按捺脾氣多次提醒，孩子說不聽，連家長也裝死，直到原PO大聲吼罵，一切才回歸安靜。

一名男網友在臉書《爆怨2公社》透露，昨（27）日搭乘火車時，看見一名調皮小男童在走道間做體操，甚至還狂搖原PO的背椅，好脾氣的原PO轉過頭提醒N次，無奈男童仍繼續晃，更傻眼的是，男童媽媽全程冷眼旁觀，完全沒有要阻止孩子脫序舉動。

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「父母的教育真失敗！」下秒原PO終於忍無可忍，當場大聲開罵後，男童似乎嚇壞了 ，才停止搖晃背椅的動作，氣得他感慨，「怎麼覺得恐龍家長與屁孩越來越多，也越來越不禮貌了...是不是這社會需要怒吼或暴力才會有秩序？」

▲▼男童在火車上「做體操狂搖椅背」 家長無動於衷讓他超崩潰（圖／翻攝爆怨2公社）

▲網友怒，家長身教不及格！（圖／翻攝爆怨2公社）

文章曝光後，底下網友也憤憤不平直呼，「到時小孩受傷又要台鐵負責了」、「是我一定很大聲跟著弟弟說：弟弟你爸媽都沒教導你不能這樣打擾別人嗎？要有修養啊？你爸媽是誰有沒有在現場」、「媽媽SOP：我兒子很乖都是火車椅帶壞他的，結案」、「有什麼樣的父母就會教出什麼樣的孩子！所以身教很重要」、「孩子在這種環境下成長也是可憐...因為他不知道為什麼會討人厭」、「大聲喊：誰家的恐龍寶寶掉在走道上了」、「現在一堆只會生，不會教養的」、「先錄影自保，再開幹」。

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