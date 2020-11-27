高雄男漢神巨蛋遭老外鎖喉斷3牙　老外女友：他上下打量看我挑釁

▲胡男稱遭機車上的外國人打斷3顆牙，外國人女友來信還原經過。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄左營漢神巨蛋地下一樓停車場發生暴力攻擊案！一名女子代30歲胡姓男友PO文表示，11日晚間10點多，他逛完百貨準備騎機車離開，遇到一名外國人和女友起爭執，他看了一眼後，外國人問他：「你看我女友做什麼！」，隨後突然使盡全力攻擊，害他牙齒斷3顆、下巴挫傷，不只如此，胡男還指控事後想跟百貨調閱監視器佐證自己被「鎖喉」，卻因為監視器角度不對，沒拍到他被傷害。

對此，影片中外國人的顏姓女友來信《ETtoday新聞雲》指出，她連續兩天在巨蛋百貨遇到胡男，那時，胡男一直用怪異的眼神看她，並且上下打量著，而且顏女強調事發當天她與男友並沒有吵架，是因為胡男一直盯著她看，她男友問他有什麼事嗎？胡男卻用手勢和身體做動作挑釁，雙方才會打起架來，反控胡男在網路上的PO文內容有許多不實的地方。

▲胡男稱遭機車上的外國人打斷3顆牙，外國人女友來信還原經過。（圖／記者黃子倩翻攝）

而且顏女還強調：「關於胡男說，我男友打斷他牙齒這事，我在事發當場，我並沒有看到胡男有任何的出血狀況，所以我並不了解為何他會斷三顆牙齒，那我男友也有受傷，手臂整個腫的很大要幾個禮拜才消腫，還有腳也韌帶受傷走路都很困難。」而且顏女還提到胡男在網路上的PO文，讓不少網友揚言要肉搜她男友，要對他們做出攻擊，這些人身攻擊和恐嚇的字眼，讓她與家人備感恐懼。

▲百貨公司監視器拍下兩人對峙經過。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方接獲報案後，由新莊派出所所長柯政男出面說明，則指出胡姓男子事後自稱當下被傷害、有進行防衛，目前初判雙方當下都有動手，現在已經透過外國男子騎乘的機車車牌號碼，掌握到其女友的身份，並確認該名外籍男子為法國籍，另外警方也前往調閱監視器，待雙方提出告訴，才會請外籍男子前來說明、釐清案情。

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