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媽媽病逝　為減輕家計...她大三就當公務員半工讀　畢業高考榜首

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▲她大三就當公務員畢業考上高考狀元 。（圖／楊岱璉提供）
▲楊岱璉大三就當公務員，畢業後高考狀元 。（圖／楊岱璉提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名23歲的年輕女孩楊岱璉，在大二那年媽媽病逝，只剩爸爸照顧，為了能趕緊獨立，大二那年她決定考公職，大三就考上地特四等一般行政，開始當公務員，也因此從高雄大學轉學到正修科大在職班，一邊工作，一邊完成大學學業。之後陸續考上初考、地特人事行政及政大公共行政系碩士班，今年7月更進階挑戰高考人事行政，成為榜首。

楊岱璉說會想考公職，一方面是已經病逝的媽媽希望她能有份穩定工作，為了不讓家人擔心，她才如此決定，原本打算只要在畢業前考上就可以，因此決定花時間準備，大二下學期到補習班報名準備考公職，大三就先錄取106年地特四等一般行政與107年地方特考一般行政，錄取以後107年3月進入公部門工作，為了能一邊工作一邊讀書，她後來轉學到正修大學在職專班，同時完成大學學業，中間休息一年後，大四的她報名補習班決定改考人事行政，108年人事行政四等錄取後，今年4月決定辭職，準備109年高考人事行政更是考了到榜首，就連政大公行研究所也通通上榜。

當同學們還在享受大學生活時，楊岱璉已成了公務員。她說，考試結果出爐後，爸爸也感動得哭了，因為沒想過她會考上。楊說，自己下課後複習，固定練習，也會與老師討論檢討，她強調秘訣就是不斷「複習跟練習」，像是各國人事制度很雜，也很難記，就得重複反覆地看，雖然過程中在學校和國考兩頭燒，但成功上榜，也讓天上的媽媽不必再為她擔心。

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