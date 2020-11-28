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獨／高雄9男狂砸賓士影曝！追傳播妹不成...嗆「我也可以X你」

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區再傳街頭暴力事件，就有民眾目擊一部白色賓士轎車當街被砸，當時還遭到4台車、9個人拿著球棒就是一陣猛砸，犯案過程大約10多秒鐘，都被路過的後方車輛的民眾用手機給拍了下來，直呼：「怎麼可能」，而警方隨後也將涉案人全帶回，初步了解是一名男子不滿追求不成，反嗆一句：「我也可以幹你」惹禍。

▲高雄市街頭出現9名男子砸車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市街頭出現9名男子砸車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

新興分局中山路派出所在28日0時20分許接獲報案，表示新興區七賢二路與南台路口有人破壞車輛，快打警力抵達現場發現一部白色賓士自小客車遭毀損，車身鈑金多處凹陷、玻璃碎裂，並將現場被害車主帶返所釐清案情。警方初步調查，車輛遭毀損的王姓車主是為經紀公司員工，日前他的經紀公司當中的一名的吳姓女員工，與另一間經紀公司的舒姓男員工有糾紛。

▲高雄市街頭出現9名男子砸車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市街頭出現9名男子砸車，被害車主目擊整個過程　         。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市街頭出現9名男子砸車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市街頭出現9名男子砸車， 舒姓男子是主嫌            。（圖／記者吳奕靖翻攝）

起因就是舒姓男子要追求吳姓女子，結果遭到拒絕，舒姓男子不爽當場就嗆「我也可以幹你」，所以吳姓女子向公司反映，雙方人員在27日相約調解；只是舒姓男子感受未被尊重，心生不滿就夥同其他9人分乘多部車輛前來砸車。目前警方在案發小時內迅速逮捕9人並起獲4支棍棒，全案訊後將依違反刑法150條聚眾鬥毆、毀損罪移送法辦。

▲高雄市街頭出現9名男子砸車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市街頭出現9名男子砸車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
 

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