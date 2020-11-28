單手騎車23秒吃1.2萬紅單！他怒申訴…法官認「行車平穩」撤罰

▲蔡姓男子單手騎車長達23秒，遭民眾檢舉挨罰1萬2千元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／高雄報導

蔡姓男子1月間騎車行經高雄林園區某路段時，因單手騎車長達23秒，經民眾錄影檢舉後，因此吃上1萬2000元紅單、記違規點數3點，並吊扣牌照3月，蔡男不服挨罰提起行政訴訟。法官在勘驗相關證據時，認為蔡男行車過程中有注意車前狀況，穩妥掌控行車方向，審結判定裁罰無理，撤銷他罰單。

蔡男1月17日下午2時許在高雄林園騎車時，遭民眾目睹「單手騎車」。警方在接獲檢舉影片後，以「危險方式在道路上駕駛機車」的違規行為向蔡男逕行舉發，並依道路交通管理處罰條例裁處1萬2000元罰鍰，記違規點數3 點，並應參加道路交通安全講習，吊扣汽車牌照3個月。

蔡男挨罰後相當不滿，怒提起行政訴訟。法庭上他辯稱，案發當日天氣寒冷，他因左手曾脫臼、有舊傷，騎車過程中不太舒服才暫時沒有握在手把上；同時他也指出，危險駕駛應該是指時速超過60以上，或是拆除消音管，聚眾飆車蛇行等行為，強調自己單手駕駛並不構成危險駕駛。

高雄地院審理時，開單的員警辯稱，從民眾提供的錄影畫面可見，蔡男單手騎車長達23秒，違規行為事實明確，他只是依法令規定製單逕行舉發，並無不妥。

法官最後經勘驗相關事證後，認為蔡男單手騎車時間雖然達23秒，但他行駛過程始終保持平穩，且路上道路平整、車輛也不多，又他有注意車前狀況，並穩妥掌控行車方向，於接近車多路段即將左手放回機車把手上，就此認定他沒有危害他人之虞，行為應不構成處罰條例中危險駕駛的客觀要件，罰單應予以撤銷。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版