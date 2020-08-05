黎巴嫩炸成廢墟「重創各國使館」！澳洲使館95％窗戶破碎　至少1澳人喪生

▲黎巴嫩貝魯特爆炸。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特在當地時間4日發生大爆炸，官方數據顯示至少78死，4000多人受傷。駐黎巴嫩的各國使館先後發出聲明，證實使館受到重大損毀，人員受傷，會持續追蹤各國在黎巴嫩公民狀況。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今早表示，一名澳人在爆炸中罹難。

澳媒ABC新聞援引外交部長佩恩（Marise Payne）說法指出，澳洲大使館有95％的玻璃窗碎裂，多名使館人員被飛濺的玻璃碎屑刺傷，但已受到妥善治療，身體並無大礙。而澳洲總理莫里森也在受訪時提到，一名在爆炸地點附近的澳人，在事故中喪生。

俄羅斯衛星通訊社指出，哈薩克駐貝魯特領事館建築受爆炸損毀，館內工作人員多已下班離開，留守的領事受到輕傷。哈薩克當地外交人員正與當地部門確認黎巴嫩的哈薩克公民狀況。

日本官房長官菅義偉今（5）稍早也在記者會中證實，一名身在貝魯特的日本公民受傷，是唯一在當地的受傷日人。CNN指出，距離爆炸地點僅10公里的南韓大使館並沒有受到嚴重影響，僅建物4樓的2塊玻璃窗受損；稍早南韓外交部也透過聲明表示，現階段仍未收到南韓公民受傷的通報。

美國駐黎巴嫩大使館也發出健康警報，稱爆炸釋放出有毒氣體，請該區域所有人待在室內並帶好口罩。但當地建築的玻璃全遭震毀，街道上都是玻璃碎屑，很難緊閉門窗避免吸到外面空氣。

貝魯特市長阿布德（Marwan Abboud）形容爆炸事故，「就像廣島（原爆）一樣。」當地醫療系統承受不了如此大量的傷患，黎巴嫩紅十字會呼籲各界踴躍捐血。