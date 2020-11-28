被浪狗啃咬滿月　里長蕭富子：目前仍有20多隻出沒

▲彰化林厝里流浪狗暴增。（圖／林厝里長蕭富子提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市林厝里長蕭富子10月29日遭到流浪狗攻擊啃咬至今已經1個月，傷口還沒復原，至今她仍驚魂未定，據了解事發後，清潔隊有會同相關單位到現場抓部分狗隻結紮再野放，目前仍有20餘隻流浪狗整群出沒，蕭富子說，要是狗隻再度咬傷人，「真的會連命都沒了」。

蕭富子表示，她外出做里民服務都會帶著愛犬小柴犬「妹妹」外出散步，清晨清水溝時，總會在員南路看到一大群流浪狗出沒，之前有一名學童騎腳踏車傍晚經過，浪浪朝著他一直狂吠，這名學生怕被浪群攻擊不敢進退，還好被她看見，否則後果真的不敢想像。

蕭富子指出，前幾年有固定的愛媽，都會拿著新鮮的大牛肉到轄區內餵食流浪狗，如今景況不復見，路邊常見到有被丟掉的一袋袋的廚餘跟吃剩的便當，美其名是要餵浪狗，但狗兒不吃卻叼著它亂咬，不僅製造髒亂更會滋生細菌，真的很傷腦筋。

蕭富子說，上個月被狗咬後，清潔隊跟動保單位有到現場稽查，但只抓了幾隻說要結紮再回原地野放，這並沒有辦法真的解決問題，浪狗問題還是存在，尤其實施流浪狗零撲殺後，彰化流浪狗數量爆增2倍，近年狗追人導致受傷的案例層出不窮，若是老人或小孩被追是會出人命的，相關單位一定要解決流浪狗問題。

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

►穿上就－3KG的「顯瘦神褲」才133元 上班、約會都能瘦成眾人焦點