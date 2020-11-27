「長照級私娼寮」1次400...84歲阿公援交71歲嬤曝內情　闆娘起底

▲84歲阿公援交71歲阿嬤，8月間被警方查獲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1處隱身在巷弄內的私娼寮，裡面的4名私娼及嫖客全是高齡長輩，交易一次400元，70歲謝姓老鴇抽100元，8月間被警方查獲時，84歲阿公、71歲阿嬤才剛完事，還有用過的保險套及衛生紙等等證物，彰化地院日前審結，謝阿嬤犯圖利容留性交、猥褻罪，處有期徒刑5月、可用15萬易科罰金換免囚。

此案8月警方獲報後便開始追查，同月19日聲請搜索票進入時，發現私娼寮的嫖客與3名私娼年紀大約都60歲以上，現場84歲陳姓老阿公全程沒戴套與71歲陳姓阿嬤、68歲的黃姓阿伯與56歲的廖婦，雙雙都已經辦完事，衣著也穿戴整齊，警方並查獲衛生紙等證物；而另一名62歲游姓阿伯則正在房間準備與另一名婦人交易，警方將謝姓老鴇等全帶回警局訊問。

檢方起訴後，全案移由彰化地院審理，法官審酌謝阿嬤國小畢業，年事已高，2014年因妨害風化判處有期徒刑3月、緩刑2年，之後卻又重操舊業，供場所容留女子與他人性交、猥褻，實屬不該；暨斟酌被告坦承犯行不諱，態度良好，予判刑5月、可易科罰金每日1千元。

本案私娼寮位於公所旁的狹小巷弄內，由於進出的都是高齡長輩，還一度被附近鄰居誤認可能是「長照中心」，警方查獲後鄰居才知道真相，原來是「紅燈戶」。

▲私娼寮隱身在巷弄內。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事件經媒體報導後，當時有民眾對高齡84歲的阿公會到私娼寮解決性需求表示，認為阿公平日應該很孤單、甚至有網友希望政府應該修法，65歲以上嫖妓無罪；還有網友說，政府長照更應該多注重老人家身心靈的部分。

但事實上，早年當地就存在一些這樣的私娼存在，這些私娼阿嬤還會為熟悉的老顧客煮愛吃的點心，關心對方起居，儼然跳脫「性交易」框架，付個400元，也許不全然是交易費，也有網友議論，再多的桌遊或互動，仍有不足缺口，現今的長照政策，更應關注的是老人家的陪伴與關懷。

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