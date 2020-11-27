夜闖彰化某高中女宿舍　24歲黑衣男「躲樓梯間」30分鐘：找朋友

▲黑衣男子破窗進高中廁所再進女宿舍躲藏。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

長榮女大生遭到勒斃棄屍，引起全國警方重視，24日深夜1時許，彰化某高中遭到1名24歲黑衣男子翻牆進入廁所，再進入女宿舍樓梯間躲藏約30分鐘後，被人發現隨即逃離現場，警方調閱監視器找到這名詭異男子，他推託說是「要找朋友」，被以「私闖民宅罪」函送，人也已經受到警方約制。

最近警方到各校針對校園安全、自我防衛意識舉行相關的宣導座談會，不僅如此還將校園周邊的監視器和路燈做了全面盤查，亦針對校園加強巡邏，增加巡邏密度，該間高中深夜被黑衣男子入侵，當晚校園內就引發不小的恐慌。

校長也隨即做了報警處置、校安通報，不僅對全校學生作了心理輔導，更在男子行經的地方找尋是否有裝置針孔攝影機，以防堵他會對學生造成傷害的可能性。

警方調閱監視器，4小時後找到了這名住在台中的黑衣男子，他也向警方坦承犯行，但警方從他身上及手機沒有找到任何偷錄校園畫面，至於闖入校園的原因，他只說「要找朋友」，由於男子的行為太過鬼祟，目前已經受到警方約制，後續將深入調查。

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