噁揪3P逼錄實況重判5年9月　反年改大將喊冤：幕後必有黑手介入

▲因利誘性交易遭法院重判，反年改大將吳萬固喊冤。（圖／翻攝臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化反年改大將，擔任寄養家庭的吳萬固，2018年間與2名安置少女玩「身體接觸遊戲」，脅迫用手機錄下性行為，二審台中高分院依引誘使少年為有對價性交行為既遂罪及未遂罪2罪，合併判處5年9月徒刑，今(27)日吳萬固受訪時喊冤，沒做的事如何承認，直指幕後一定有黑手介入，判決相當離譜，沒有辦法接受。

吳萬固當時在案件審理期間曾受訪時表示，「我要檢方去學校調查清楚，沒有做的事，叫我如何說清楚？對於國家機制跟人，感到非常失望而且遺憾；要怎麼判隨便他了！如果要冤枉我，我也認了，也想開了，就當進去籠牢裡修行」。

吳萬固今早接受電訪時指出，點名的少女安置時曾經多次偷竊，他也曾經口頭告誡過她們，這些話都有跟法官說，也向法官表明願意測謊，以示清白，但後來也不了了之；少女說，我刪掉分別放在電腦及手機裡少女裸照及性侵影片，但法官檢查後，所有的歷史檔案都還在，為何獨獨找不到這2個相關資料，這證明我就真的沒有做。

另外，吳萬固無奈地說，「我只是一隻小螞蟻，肯定鬥不了大象」，司法光憑2名少女「沒有事證」的說詞，就要將他強押定罪，這真的很荒謬，認定事件跟他長年參與陳抗有關，一定有幕後的黑手介入，要讓他鋃鐺入獄，當時還有已經出社會的寄養少年要出來為他證明，但都被他一口回絕，「未來就把監獄當成安養院，好好在裡面修行」；既然一、二審判決都維持原判，是不是有必要再繼續上訴，他還要再跟律師談談。

依據台中高分院判決書指出，吳萬固與妻2016年先接受縣府安排，領有輕度智能殘障手冊的少女小圓寄養安置，隔年又接另一位少女小芳來寄養。吳男在某個時間點，發現小芳手機裡有她跟她女性友人小宜（化名）自拍裸照，竟叫小芳手機傳給他，就存放在自己電腦裡。

2017年農曆過年前，吳男向小圓提議說要玩身體接觸遊戲，事成後會有1000元可拿，還叫她去問小芳要不要。小圓因為缺錢同意去問小芳，但小芳想到爸爸曾告誡不能出賣自己身體換取金錢而拒絕。

吳男夫妻在除夕夜當天開車帶著2少女回雲林老家過年，小圓發現忘了帶內衣褲，隔天吳男又開車載2少女回彰化住處。吳男開得比平常快上許多，內心直想著那檔事。到了少女房間，吳男跟小圓一起脫光衣服去洗澡，接著就躺在床上，任由吳男親吻她全身並性交得逞。小芳原本不想看，卻遭吳男逼著拿手機錄影，讓她只能目睹全程。吳男事後拿1千元給小圓，200元給小芳，回程前還在車上放性愛片給2少女看，事後也將影片刪除。

事發後，2少女曾經告訴吳男妻子此事，但吳妻認為孩子應該是在說謊，還告誡不要再去跟吳男說話。事發後某日，小圓跟女性友人在住家附近將吳男性交易一事說出，其友人之後因案到彰化地檢署應訊時，將此事說給社工聽，事件才因此爆發。

彰化地院認為，事發時小圓滿16歲未滿18歲，小芳未滿16歲，依《兒童及少年性剝削防制條例》引誘使少年為有對價性交行為既遂罪及未遂罪2罪，分別判處5年、1年2月，合併應執行5年9月。吳男不服上訴，台中高分院審理後認為原審妥適，駁回上訴。

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