【廣編】寶貝狗寵物食品與《十二夜2》　呼籲國人重視流浪狗安養照護議題

▲《十二夜2:回到第零天》於11/27上映，統一企業旗下寵物食品「寶貝狗」也共襄盛舉。

圖、文／統一企業提供

知名動保紀錄片《十二夜2:回到第零天》於11/27上映，影片揭示當前台灣流浪狗所面臨的生存危機，凸顯流浪狗與台灣民眾息息相關的生活日常及密不可分的情感連結。導演Raye表示，該紀錄片的拍攝理念在於重新喚起大眾對於流浪狗議題的關注，零撲殺政策只是流浪狗議題的開始而非結束，希望國人能在觀賞電影的過程中反思台灣當前處境。

統一企業公共事務室凃忠正經理指出，此次與《十二夜2》合作，起因於寶貝狗與該電影團隊發覺彼此理念極為契合，皆相當關注台灣流浪狗的現況，希望透過電影傳播的方式使國人更加了解流浪狗議題的重要性，同時也實際進行各式公益活動，彰顯人性光輝。

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這些活動包含寶貝狗參與統一企業社會福利慈善基金會所舉辦的「衣舊有愛」公益活動，鼓勵統一企業各總廠及統一集團南部各關係企業員工將不需要的二手被單毛毯，供公益狗園貓狗度過寒冬；也包含寶貝狗與Starbucks星巴克(悠旅生活事業股份有限公司)合作發起捐贈寶貝狗飼料給流浪狗公益單位即贈送星巴克好友分享券的限量公益活動，帶起網路捐贈浪潮;寶貝狗也與關心流浪狗公益的寵物門市合作，將該片宣導的「結紮不放養」的主題布條，懸掛於門市通路，希望藉此機會呼籲有能力的企業應負起企業的社會責任，為流浪狗貢獻更多心力。