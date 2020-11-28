川普賓州「選舉詐欺」上訴又遭駁回！ 　4大搖擺州已認拜登勝選

▲美國總統川普26日向海外駐軍發表感恩節談話。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國費城的聯邦上訴法院27日宣布，駁回川普陣營有關「郵寄選票詐欺」的訴訟；值得一提的是，法官小組裡的三人皆由共和黨人組成，認為川普的主張「毫無根據」。但川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）已經表示，將會繼續向最高法院上訴，「賓州激進的司法機構持續掩蓋大規模選舉欺詐的指控。」

根據《CNBC》報導，川普於本月初時向賓州法院提起訴訟，控選務人員對郵寄選票的處理不一致，要求地方法官布蘭恩（Matthew Brann）停止認證拜登勝選，但在21日遭到布蘭恩以「投機性指控」的理由駁回，隨後這次在第三巡迴上訴法院的上訴也被法官駁回。

法官三人小組中的比巴斯（Stephanos Bibas）是前賓州大學法學教授，在2017年由川普任命為法官，「自由、公正的選舉是我們民主的命脈，對選舉不公的指控是很嚴重的一件事。但指控需要具體的證據然後加以證明，我們兩個要素都沒看到。」

拜登在這次總統大選共獲得306張選舉人票，遠超當選門檻270張，在賓州大贏川普8萬張普選票。目前包括賓州、密西根州、喬治亞州、內華達州在內的搖擺州，都已承認拜登勝選。比巴斯表示，川普訴訟中挑戰的所謂「有問題的郵寄選票」，比起拜登在賓州領先的差距還是小很多。

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