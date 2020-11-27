川普繼續砍…國防政策委員會大洗牌！　「外交教父」季辛吉也被裁

▲美國外交界「大老」、前總統尼克森政府國務卿季辛吉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）日前遭拔官，現在又有3名五角大廈官員透露，川普25日撤換了一批國防政策委員會成員，包含重量級的「外交教父」前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）也都被撤職。

根據CNN報導，國防部3名匿名官員表示，川普政府25日撤換了一批國防政策委員會（Defense Policy Board）成員，名單包含多位知名人士，例如重量級的「外交教父」前國務卿季辛吉、前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）、前眾議院情報委員會成員哈曼（Jane Harman）與前任眾議院多數黨領袖康托爾（Eric Cantor）等。

匿名官員指出，「考量到長久以來的政策改變，國防政策委員會中有幾位成員被移除，我們非常感謝他們對國家安全的奉獻與承諾，委員會也會盡快公布新成員。」代理國防部長米勒（Christopher Miller）在26日的聲明中表達感謝，也強調必須調整國防部以應付大國間的競爭。

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