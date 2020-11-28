想換iPhone 12！男友一聽秒變臉　網點「1關鍵」：花自己錢也一樣

▲原PO表明自己想換iPhone 12後，男友馬上變臉。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

自從iPhone 12上市後，不少果粉都爭相換新機，掀起一波搶購潮。一名女網友發文表示，她的手機壞掉後，就一直使用男友的舊機，但是該支手機存在不少問題，因此她便想趁著領薪水時，換一支iPhone 12；然而，同居男友得知後，卻立刻變臉、不發一語，讓原PO超無言，「（又）沒有要花他的！」

原PO在「爆怨公社」上發文表示，她原先使用的手機在9月時就壞掉了，因此同居男友便提供自己的舊機給她應急；然而，該支舊機存在很大的問題，除了螢幕已有損壞，使用到一半還會胡亂感應，其實也應該汰換。

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因此，原PO打算趁著下個月領薪水時換新機，並已相中iPhone 12；豈料，男友得知原PO想法後，竟當場變臉，半句話都不說。原PO補充說道，「我是想順勢送自己一份聖誕節禮物，雖然貴了些」，但是所有辦手機的費用都將由她支出，又沒有要花男友半毛錢，「我很想知道這（男友變臉）到底是什麼意思？」

▲原PO使用的舊機已經故障了。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「放生、不用考慮了，不然以後妳會很辛苦的，因為你們蜜月期結束了」、「經濟狀況許可的話，買自己喜歡的比較重要」、「花自己賺的錢，錢並沒有消失，而是變成了自己喜歡的樣子」、「需要換手機，更需要換人」、「這是妳的錢，想怎麼花就怎麼花，不需要看別人的臉色」、「我們家永遠是老婆拿新手機」、「妳不能用比他好」。

此外，有不少人也猜測男友的真實想法，「可能他從小勤儉持家的觀念，錢就是不該浪費」、「我覺得男友應該是已經想買給妳，但是妳自己說要自己買，覺得自己沒給妳需要的很懊惱吧」、「因為他覺得沒必要買那麼好的手機，所以覺得妳浪費錢」、「男朋友喜歡節省的人，可用就好，雖然花妳自己的錢，他還是覺得浪費」。