點14杯飲料！店員指責「變相插隊」　炎亞綸認錯：期待再為您服務

▲炎亞綸親自回覆原PO。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友想嚐鮮藝人炎亞綸新開的飲料店，但擔心杯數太多會造成店家困擾，打了2通電話都無人接聽，便直接前往現場購買，結果卻遭店員指責「如果電話打不通，要一直打到通，不然這樣有點像變相插隊」。對此，炎亞綸也出面回覆，「當下立刻進行了檢討與溝通，讓客人不舒服絕對不是我們喜歡的」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，擔心一次訂14杯會造成店家困擾，因此先打電話過去，可是打了2通都沒人接聽，於是打算直接到現場買。在現場等了約40分鐘，等到要核對拿飲料時，女店員說「杯數多通常都要先打電話訂購」。她便向對方表示，打電話都沒有人接聽，沒想到女店員竟然回覆「那你要一直打打到通，不然其實這樣有點像變相插隊」。

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▲炎亞綸表示，「敝店處於剛起步狀態，一定會一邊用心一邊檢驗自己」。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

她表示，到了現場也是按照順序排隊點餐，也沒有因為等很久而不耐煩，「不懂為什麼到現場照單排隊，會是變相插隊，大家可以跟我說為什麼嗎？」對此，有網友留言，「現場排隊等為什麼是變相插隊？我很想知道這是什麼邏輯」、「除非有規定一人只能買幾杯吧，不然哪來插隊的說法」、「我一直以為插隊是要有插的動作才成立」。

對此，炎亞綸在個人IG回覆，「謝謝這位朋友給我們學習的機會，已經了解員工當下想表達的是『不希望耽誤到任何客人』的前提和客人說話，我們會在更積極的討論說話的藝術，讓客人不舒服絕對不是我們喜歡的，期待還能再為您服務！」

今年炎亞綸除了發展乾拌麵副業，也插旗手搖飲料品牌，2項副業目前投入約5百萬，今（27）日在台中綠園道商圈正式開幕，在試營運期間每日銷售近千杯。為了研發飲料店，他親力親為投入試喝，一度喝到胖了5、6公斤，他崩潰笑說：「中途一度想要放棄」。