翻到「麻吉前女友」自慰片！男友冷回：打手槍用　網點1關鍵勸分

▲原PO發現男友竟在看麻吉前女友的裸照。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

無論是否單身，很多男男女女都會透過看A片、性感照片等，來發洩自身難耐的慾望。多數人其實不太介意自己的另一半欣賞性愛動作片，但若影像主角是身邊的人，可就有點尷尬，這名女網友透露，她的男友竟看著友人前女友的照片打手槍，「我該注意什麼？」貼文一出，立刻引發網友熱議。

這名女網友在臉書粉專「靠北男友2.0」上發文表示，她日前看了男友的電腦和手機後，竟發現對方存有朋友前女友的裸照和自慰影片；由於原PO看完後內心不太舒服，因此立刻詢問男友怎麼會有這些東西，以及要拿來做什麼的。

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男友表示，這些照片和影片只是為了「當A片看、打手槍用的」，並沒有其他目的。但是，原PO聽完後還是覺得有點怪怪的，因此趕緊向網友求助，「我該注意什麼？」

▲多數網友都覺得原PO最好趕快提分手。（圖／翻攝自Facebook／靠北男友2.0）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「這真的不行」、「如果他朋友前女友不知情，可以報警了」、「物以類聚，有那種朋友，很難說什麼時候他的價值觀會跟著扭曲」、「首先要了解的應該是妳男友跟那女的有沒有關係吧」、「如果前女友是波多XXX之類的，我原諒」、「為何會有朋友前女友的影片」、「不行，直接翻臉」、「留著幹嘛」、「朋友間互惠？而且看朋友前女友影片打手槍是怎樣啦」、「當然是分手阿」。

此外，也有不少網友提醒，「要注意自己有沒有也被偷拍」、「要注意他的朋友會不會有妳男友現任女友的影片跟照片」、「妳要注意有沒有妳的」、「為了妳個人安全第一，趕快離開」、「其實是不是他砲友」、「當心妳也變成女主角」。