三寶開遠燈還飆髒話！他故意「晚催油門」回擊　網讚神招：超爽

▲騎車最怕遇到三寶！示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

騎車最怕遇到三寶！一名網友先前騎車出門時，發現竟有騎士開著「遠燈」，害得他完全看不到後方來車；於是，他便趁著紅燈時告知對方，豈料卻遭髒話伺候。原PO心想，這樣的行徑真的太誇張，所以一綠燈，他也開啟了「超雞排模式」，以牙還牙。貼文曝光後，網友紛紛大讚「爽喔」、「幹得好」。

原PO在「爆怨公社」上發文表示，他今天騎車時，遇到一個很誇張的「遠燈騎士」，由於光線太亮，害得他根本無法從後照鏡查看後方是否有車；為了安全著想，他趁著紅燈時好意提醒，「開到遠燈了！」豈料對方非但不領情，還面露不悅的回了一句髒話。

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原PO聽到後當場傻眼，不過，「君子報仇，十年不晚」，他一看到綠燈後，故意讓對方先出發，他則一路跟在後面，「遠燈開下去直到紅燈！」原PO這招果真奏效，該名騎士停下車說，「欸你開遠燈很刺眼欸！」原PO此時便以牙還牙，將剛剛收到的那句髒話原封不動歸還，讓對方不得不說聲不好意思。原PO事後也笑稱，一路上只有他們兩人而已，「沒有造成其他人困擾！」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「超討厭在後面開遠光燈的」、「代表他至少有看後照鏡」、「惡人要用惡招治」、「以其人之道，還治其人之身，讚啦」、「真有禮貌，懂得禮尚往來」、「感謝你雞排回去」、「水哦！嗆得好啊」、「超療癒」、「我也超討厭這樣的人，換我在他後面開啟遠燈，看他有何感想」、「這招不錯喔」。