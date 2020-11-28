影／國民黨青年團嗆自家人不節制　林為洲：立院攻防難全面兼顧

記者羅婉庭／台北報導

立法院國民黨團27日為表達赴美查驗豬肉內臟處理衛生疑慮、凸顯查廠之必要性，於立法院議場潑灑豬內臟，引來自家青年團團長陳柏翰在臉書上批評「難道不能節制一點，好好問政嗎」。對此，黨團總召林為洲28日說明，立院攻防戰術很難兼顧所有面向，會再溝通，同時呼籲黨內不要壓制不同聲音。

▲行政院長蘇貞昌昨上台報告，國民黨立委潑豬內臟以表達強烈訴求，民進黨立委抓起豬腸往回丟。（圖／記者林敬旻攝）

林為洲表示，針對青年團團長對立院抗爭活動有不同的意見，表達尊重，指黨內有不同意見是好現象，但在立院攻防是瞬息萬變的，必須考慮到支持者感受、社會觀感、媒體效益，因此在戰略戰術上的各種選擇，很難完美兼顧，也會繼續改進。

林為洲說，大家不要壓制黨內不同聲音，他會再與青年團朋友溝通交流，也讓他們了解立院內攻防要考慮的面向較多層次，理性問政、提出具體論述，當然也是攻防中重要的一環。他也預告，下週就會就萊豬進口提出不同論述，包括各國的因應策略，請外界拭目以待。

陳柏翰昨天立院抗爭結束後在臉出批評黨團，指出「難道不能節制一點，好好問政嗎？」前幾天黨慶才上架自錄影片，強調不少青年還願意留在國民黨的原因是「理性」、「專業」，過不到3天就直接自己砸牌了，接下來再看要怎麼挽回所謂不表態的理性支持者。

▼國民黨青年團團長陳柏翰不挺自家人，在臉書上發文嗆黨籍立委丟豬內臟的行為。（圖／翻攝自Facebook／陳柏翰）