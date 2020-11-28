林為洲「鎖喉陳柏惟」成名　輝煌過去被起底！真的有兇的本錢

▲林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨立法院黨團總召27日在立法院議場內，使出「鎖喉功」擊退聲稱要「1打35」的基進黨立委陳柏惟，他在28日深夜透過臉書引述客家童謠表示「打架最笨，不是打到人就是被人打」。有網友起底林為洲過往經歷，發現林為洲曾經是前總統陳水扁的得力戰將，驚呼「他真的有兇的本錢」。

基進黨立委陳柏惟日前嗆聲要1打35個，沒想到在27日時反遭林為洲鎖喉，國民黨立委逮住機會趁機圍毆，隨後就被林為洲拉離衝突場面，場面相當火爆。林為洲也因一記鎖喉功成名，在網路上受到廣大的討論。

▲國民黨立院黨團總召林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）



批踢踢有鄉民發現，林為洲過去其實待過民進黨，還擔任過前總統陳水扁的競選總部總幹事，2005年時就任新竹縣第6屆立法委員。不過後來林為洲因為民進黨的施政與方向逐漸背離民意，才退黨、在時任新竹縣長邱鏡淳推薦下加入國民黨。

鄉民對此紛紛推文「林為洲以前就玩過這個，跟老前輩嗆聲，真夠蠢的」、「林為洲是阿扁的戰將 真的猛」、「林為洲是滿兇的 都給你鎖喉了」；不過也有人替陳柏惟說話「人家在撿垃圾 結果垃圾又把垃圾全倒掉 難怪會被過肩摔」、「後面偷襲的還有臉嗆喔？」