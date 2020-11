國民黨端豬內臟反萊豬　藍青年無奈訴：不能節制一點好好問政嗎？

立法院在台北時間27日上午,因為美豬進口議題爆發嚴重衝突,國民黨立委甚至潑灑豬內臟表達不滿。相關新聞也登上國際,包括《路透社》、《法新社》、《衛報》等多家外媒報導。例如《路透社》就以「拳頭和豬膽在台灣國會裡飛舞,就美豬進口展開辯論」(Fists and pig guts fly in Taiwan parliament debate on U.S. pork)為題報導這項新聞,且被多家外媒引用。