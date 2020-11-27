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國民黨端豬內臟反萊豬　藍青年無奈訴：不能節制一點好好問政嗎？

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▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

藍綠對抗萊克多巴胺肉品持續兩個多月，國民黨立法院黨團13度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，27日於議場內端出「豬內臟」攻擊，遭民進黨立院黨團反批噁心。對此，國民黨青年團總團長陳柏翰在臉書大嘆，「難道不能節制一點，好好問政嗎...」。

蘇貞昌在民進黨立委的保護下，站上主席台進行報告，結果國民黨團拿出豬內臟、豬皮撒議場，及汽笛喇叭高聲抗議，民進黨團用珍珠板護住蘇貞昌，雙方隨即爆發推擠衝突。

基進場立委陳柏惟更動手打國民黨立委鄭天財臉部，國民黨立委鄭正鈐跟民進黨吳秉叡打到兩人雙雙倒地，嗆聲要一個打35個藍委的基進黨陳柏惟，因為推到鄭天財，被林為洲等國民黨立委「圍毆」。

看到國民黨出動「豬內臟」的畫面，陳柏翰在臉書無奈表示，前幾天黨慶才上架自錄影片，強調不少青年還願意留在國民黨的原因是「理性」、「專業」，過不到三天就直接自己砸牌了，難道不能節制一點，好好問政嗎？接下來看要怎麼挽回所謂不喜表態的理性支持者。

▼行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▼國民黨潑豬內臟抗議，藍青年陳柏翰無奈訴難道不能好好問政。（圖／翻攝陳柏翰臉書）

▲▼國民黨潑豬內臟抗議，藍青年陳柏翰無奈訴難道不能好好問政。（圖／翻攝陳柏翰臉書）

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