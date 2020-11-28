禁錮性侵憂鬱女！帥哥網紅傳教士「假輔導」受害者連環爆

▲塞伊德擁有24萬多個ig粉絲。（圖／翻攝自instagram／＠daisyed_）



記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞網紅伊斯蘭傳教士塞伊德（Da’i Syed）日前受一名女子指控，他藉著輔導之名把她帶家性侵，雖然他隨後指出遭到誣陷，但卻有越來越多女性接連出面指控曾受他傷害，目前警方已將塞伊德逮捕調查。

根據馬來西亞《大都會日報》報導，一名女子23日在推特表示，她告知塞伊德自己的女性好友受憂鬱症困擾，希望他能藉宗教力量輔導，2人在去年9月11日相約吃飯，塞伊德開著BMW把友人載回雪蘭莪州首府莎阿南的住處，到了晚上不讓她離開，還性侵了她，讓她情緒嚴重崩潰，到精神科住院5天接受治療。

貼文馬上引起廣泛討論，塞伊德24日還為此到警局報案，聲稱「這是我成為傳教士以來最嚴重、惡毒的指控，真的嚇到我」，希望警方能介入調查，以證明他的清白。

沒想到在社群平台上出現越來越多名女性出面指控，她們皆曾受到塞伊德性侵、性騷擾等，目前已有10多名女子具名描述她們的經歷。

▲塞伊德不斷宣揚伊斯蘭教義。（影／翻攝自instagram／＠daisyed_）



警方26日已將塞伊德逮捕，根據當地法規可羈押3天，但27日又向法院申請延押，獲准押至下月12日，目前正依性侵罪對此案深入調查。

塞伊德同為伊斯蘭教士的父親塞義夫（Seif Jamalullail）也在臉書指出，「我現在能做的只有提醒大家，提防我的兒子塞伊德，特別是女性」，並呼籲受害者出面向警方舉報，也說自己「陸續有聽到他的壞事」，但過去2年向他傳送的電子郵件從未收到回覆，「只要指控屬實，我絕對不袒護他」。

▲塞伊德常發表歌唱作品。（影／翻攝自instagram／＠daisyed_）



25歲的塞伊德（Da’i Syed）4年前在電視真人實境節目《Nusantara Preachers》中一炮而紅，後來就一直在各個網路社群平台宣揚伊斯蘭教教義，也不斷進行歌唱表演、主持等活動。