　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

禁錮性侵憂鬱女！帥哥網紅傳教士「假輔導」受害者連環爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲塞伊德擁有24萬多個ig粉絲。（圖／翻攝自instagram／＠daisyed_）

記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞網紅伊斯蘭傳教士塞伊德（Da’i Syed）日前受一名女子指控，他藉著輔導之名把她帶家性侵，雖然他隨後指出遭到誣陷，但卻有越來越多女性接連出面指控曾受他傷害，目前警方已將塞伊德逮捕調查。

根據馬來西亞《大都會日報》報導，一名女子23日在推特表示，她告知塞伊德自己的女性好友受憂鬱症困擾，希望他能藉宗教力量輔導，2人在去年9月11日相約吃飯，塞伊德開著BMW把友人載回雪蘭莪州首府莎阿南的住處，到了晚上不讓她離開，還性侵了她，讓她情緒嚴重崩潰，到精神科住院5天接受治療。

貼文馬上引起廣泛討論，塞伊德24日還為此到警局報案，聲稱「這是我成為傳教士以來最嚴重、惡毒的指控，真的嚇到我」，希望警方能介入調查，以證明他的清白。

沒想到在社群平台上出現越來越多名女性出面指控，她們皆曾受到塞伊德性侵、性騷擾等，目前已有10多名女子具名描述她們的經歷。

▲塞伊德不斷宣揚伊斯蘭教義。（影／翻攝自instagram／＠daisyed_）

警方26日已將塞伊德逮捕，根據當地法規可羈押3天，但27日又向法院申請延押，獲准押至下月12日，目前正依性侵罪對此案深入調查。

塞伊德同為伊斯蘭教士的父親塞義夫（Seif Jamalullail）也在臉書指出，「我現在能做的只有提醒大家，提防我的兒子塞伊德，特別是女性」，並呼籲受害者出面向警方舉報，也說自己「陸續有聽到他的壞事」，但過去2年向他傳送的電子郵件從未收到回覆，「只要指控屬實，我絕對不袒護他」。

▲塞伊德常發表歌唱作品。（影／翻攝自instagram／＠daisyed_）

25歲的塞伊德（Da’i Syed）4年前在電視真人實境節目《Nusantara Preachers》中一炮而紅，後來就一直在各個網路社群平台宣揚伊斯蘭教教義，也不斷進行歌唱表演、主持等活動。

ET快訊
走光網紅家家「變臉舊照」流出　胸前G縮成B！網友認不出來
富商偷情美魔女酒商：妳像冬天樹葉般顫抖　反告正宮被打臉
好市多黑五「3天1999掉剩999」　連原價也改！苦主怒退再
彰化某科大「4辣妹繞體」迎新！　照片曝光全看傻
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首席核科學家被暗殺！伊朗氣炸要「嚴厲報復」：保證追到幕後人

禁錮性侵憂鬱女！帥哥網紅傳教士「假輔導」受害者連環爆

不給人走的橋！動物成功安全橫跨高速公路　14萬人直擊歡呼

快訊／挪威發現首起高病原性H5N8　致命性禽流感正在歐洲蔓延

疫情爆發近一年　譚德塞：國際專家將進入武漢調查

新冠疫苗救世激勵！美股收紅　標普那指創歷史新高

英國醫院提供「處女膜檢查」！世衛：不準確、侵犯人權

20萬連署達成！台女南韓遭酒駕撞死　「修法酒駕」青瓦台必須回應

台灣立法院丟內臟「登上國際」　路透社：拳頭和豬膽在國會飛舞

慧眼看天下／川普為美國拚了 拜登準備替川普買單？

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

首席核科學家被暗殺！伊朗氣炸要「嚴厲報復」：保證追到幕後人

禁錮性侵憂鬱女！帥哥網紅傳教士「假輔導」受害者連環爆

不給人走的橋！動物成功安全橫跨高速公路　14萬人直擊歡呼

快訊／挪威發現首起高病原性H5N8　致命性禽流感正在歐洲蔓延

疫情爆發近一年　譚德塞：國際專家將進入武漢調查

新冠疫苗救世激勵！美股收紅　標普那指創歷史新高

英國醫院提供「處女膜檢查」！世衛：不準確、侵犯人權

20萬連署達成！台女南韓遭酒駕撞死　「修法酒駕」青瓦台必須回應

台灣立法院丟內臟「登上國際」　路透社：拳頭和豬膽在國會飛舞

慧眼看天下／川普為美國拚了 拜登準備替川普買單？

台南警北赴警大受訓…「1200m跑步測驗」突昏厥！　一度停止心跳

首席核科學家被暗殺！伊朗氣炸要「嚴厲報復」：保證追到幕後人

民眾瘋搶牛小排！好市多「黑五優惠」倒數2天　筆電現省3550元

嫁Gay老公7年沒生子！　米可白床戲求歡：我們再試試看

禁錮性侵憂鬱女！帥哥網紅傳教士「假輔導」受害者連環爆

不給人走的橋！動物成功安全橫跨高速公路　14萬人直擊歡呼

NBA季前熱身賽12月12日開打　首日上演經典「洛城內戰」

林為洲「鎖喉陳柏惟」成名　輝煌過去被起底！真的有兇的本錢

疫情後「3關鍵」影響投資績效！專家：5年內金融、房市全看它

吃蒸梨子止咳潤肺卻咳更兇？　1情況不適用　中醫師教秋冬養生之道

雪碧10年砸400萬「路人整型成女神」　曝驚悚術後照：真的不簡單

國際熱門新聞

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

20萬連署達成　青瓦台必回應

他遭猛虎追殺「跳崖自救」...下一秒老虎竟跟著跳

他送醫宣告死亡　進停屍間「切右腿灌福馬林」竟復活

日本偶像女團成員下海拍AV　畢業閃電改名秒被起底認了

快訊／挪威發現首起高病原性禽流感H5N8病毒株

世衛：處女膜檢查不準、侵犯人權

疫情爆發近一年　譚德塞：國際專家將進入武漢調查

台灣立法院丟內臟「登上國際」

新冠疫苗救世激勵！美股收紅　標普那指創歷史新高

變態男舌頭慘遭咬斷！強吻女大生還告「防衛過當」

韓媒：北韓匯率暴跌　金正恩秘密處死匯兌商

台泰緝毒鬧烏龍　清潔劑誤當K他命

78歲男爽娶17歲妻　22天就離婚

更多熱門

相關新聞

單身女跳河　目睹鱷魚瞬間轉念

單身女跳河　目睹鱷魚瞬間轉念

馬來西亞雪蘭莪州一名34歲女子因為壓力太大，原本想要跳入河中做個了斷，沒想到跳下後看到河中有一條鱷魚，這讓她突然改變想法，拼命游回岸上順利獲救。

引渡兇手到馬國？邏輯奇怪！

引渡兇手到馬國？邏輯奇怪！

馬來西亞台灣形象展線上開跑　200家台商參與、逾千場雲端洽談

馬來西亞台灣形象展線上開跑　200家台商參與、逾千場雲端洽談

「雨夜殺手」空氣槍虐射！半盲母狗全身彈孔亡

「雨夜殺手」空氣槍虐射！半盲母狗全身彈孔亡

法務部長回應馬國女大生命案

法務部長回應馬國女大生命案

關鍵字：

Da’i Syed馬來西亞

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

台中男性侵酒店妹「社死」輕生…法官判緩刑

瑤瑤曬超音波照：生命得來不易

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

「長照級娼寮」1次400...84歲公援交71歲嬤曝內情

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

陳柏惟要打35個！網查江啟臣經歷驚呆

彰化某科大「4妹繞體」迎新！校方證實了

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面