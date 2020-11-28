雲林直播主不爽台北烤肉貴200　嗆「黑店」雙方互告他天價索賠

▲直播主不滿烤肉太貴嗆店家「黑店」，雙方爆發肢體衝突互相提告。（圖／畫面翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

1名家住雲林的直播主在11月中旬，前往大同區一家韓國烤肉店用餐，卻認為餐點比家鄉貴，所以指控店家是黑店，最後與店家發生衝突甚至與老闆互毆，最後互相提告，直播主甚至還提出要求店家支付2億的賠償金。

警方調查，40歲的王姓直播主住在雲林，11月中旬北上到大同區1家餐廳用餐，但卻認為對方多算2百元，最後還在店內大喊「黑店」，老闆氣憤表示「菜單上寫的相當清楚」，最後雙方爆發口角。

店家最後報警處理，警方獲報後當場勸和，王男也支付前後離去，但王男心有不甘，又再度跑回店內，先自稱自己是消基會，後又改稱自己是中山分局警員，最後還說自己是保全。

最後店家忍無可忍，再度報警處理，警方到場後，王男改口自稱警察是為了嚇唬對方，其實本身是一個直播主，最後雙方被警方帶回派出所偵訊，互相提出告訴，直播主甚至還說要求償2億元。

沒想到王男又不甘願罷休，隔天又跑到店內，向店家要求賠償5千元，店家再度請警方上門，最後向王男勸說不要妨礙其他人，才讓王姓男子勸離。

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