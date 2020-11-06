為性平發聲竟遭網友罵「賤女人滾出台南」　林易瑩提告求償10萬

▲台南市議員林易瑩（中），日前在臉書發文為性平案發聲，遭網友辱罵「賤女人滾出台南」，林易瑩到台南地檢署按鈴控告罵人的網友，並將求償10萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林易瑩，日前在臉書發文為性平案發聲，遭網友辱罵「賤女人滾出台南」，林易瑩6日在勵馨基金會及律師陪同下，到台南地檢署按鈴控告罵人的網友，並將求償10萬元，林易瑩說勝訴將全數捐做公益，做為推動女性平權運動的經費。

台南市議員林易瑩說，她於10月30日在臉書發文，稱自己在市議會預算審查休息時間，遭環保局長謝世傑做出不舒服的肢體接觸，當時謝世傑說：「議座，失禮一下」後，便從正面方向伸手整理林頸後西裝外套的衣領。當下林易瑩立即指出，自己並沒有同意對方的行為，有性平上的疑慮，不論謝世傑的動機為何，都不應該在他人未同意的情形下，做出令人不適的肢體接觸。不料，林易瑩貼文發出後，即有網友傳訊至IG，指稱不應該只是因為衣服被碰一下，就把自己當成受害者，並以「賤女人滾出台南」等字句辱罵林易瑩。

林易瑩說，自己從政以來收到過非常多帶有性羞辱的字眼、語帶威脅的辱罵，她原以為已經習以為常了，但是在最近的性暴力事件及台灣性騷擾防治困境中，她認為自己不該再習慣這樣的事，也不該再繼續忍耐，所以被網友辱罵當天即向永康警分局復興派出所報案。她提告求償10萬元，勝訴將全數捐做公益，做為推動女性平權運動的經費。

勵馨基金會台南分事務所主任陳貞樺說，「碰」是個需要「被碰者同意」的行為，如果可以讓他人任意碰觸我們，這不僅是不尊重，更是一種破壞我們身體自主權的一種傷害。

下殺2.7折、買一罐＝省4000元

