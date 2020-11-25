英國印度「憂國家安全」禁華為+支付寶　北京怒批：損害中企權益

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

文／中央社

繼7月決定封殺中國電信設備巨擘華為，英國政府24日宣布將立法禁止高風險廠商進入英國電信網路。中國外交部發言人趙立堅今天批評此舉嚴重損害中企正當利益，衝擊中英合作互信基礎。

此外，印度中央政府24日再度以國家安全等理由，禁止中國阿里巴巴「支付寶」等43款行動裝置程式（ App）。趙立堅今天則說，印度應立即糾正「歧視性的 做法」，避免給雙方合作帶來更大傷害。

據澎湃新聞，中國外交部於北京時間25日下午舉行例行記者會，趙立堅在回答相關提問時作上述表示。

對於英國計劃將「電信安全法案」（ Telecommunications Security Bill）送交國會辯論，趙立堅聲稱，英方在沒有任何確鑿證據的條件下，「以莫須有的風險為藉口，一再配合美國歧視、打壓中國企業」。

他說，英國公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，嚴重損害中國企業的正當利益，不斷衝擊中英合作的互信基礎。「在此背景下，英國市場的開放性、公平性和外國在英投資安全令人高度關切」。

而對於印度再度宣布禁用中國App，趙立堅則說，中方對印方的有關聲明表示嚴重關切。

他說，今年6月以來，印方連續4次以所謂「維護國家安全」為藉口，對擁有中國背景的手機應用程式採取禁用措施，有關做法明顯違背市場原則和世貿組織規則，嚴重損害中國企業合法權益。中方對此堅決反對。

趙立堅宣稱，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作；印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。

他又說，中印經貿合作的本質是互利共贏，印方應立即糾正這一歧視性的做法，避免給雙方合作帶來更大的傷害。

英國政府7月宣布，今年12月31日之後，英國所有行動通訊服務業者禁止購入新的華為5G設備，且必須在2027年前移除已經安裝的所有華為設備。倫敦方面於當地時間11月24日宣布，將這項決定寫入「電信安全法案 」，並準備送交國會辯論。

印度中央政府繼6月和9月以國家安全等理由，禁止中國企業開發的百餘款App後，11月24日宣布根據資訊科技法（Information Technology Act）第69A條，以同樣理由，禁止阿里巴巴支付寶等43款中國應用程式。

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