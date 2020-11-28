台灣捐血率世界第一　蔡英文感謝績優捐血人：造福台灣社會

▲蔡英文接見績優捐血人。（圖／總統府提供，下同）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文27日上午接見「108年度績優捐血人代表」，並指出108年度國民捐血率達到7.77％，是世界第一，大讚全台灣所有熱心又熱血的民眾，共同寫下的紀錄，非常不簡單。

蔡英文致詞時表示，今年國際受到疫情波及，但台灣的用血依然非常穩定，沒有受到影響，這都要感謝所有績優捐血人的付出。她認為，績優捐血人在捐血這個志業上，可以說是風雨無阻，不屈不撓，非常有毅力，也非常堅持，因此獲得這份榮耀的肯定，誠屬不易。

蔡英文提到，大家常說「捐血一袋，救人一命」，她相信各位捐血人的熱心和熱血，不但造福了很多有需要的民眾，也為整個台灣社會創造了很多祝福與溫暖。

蔡英文也舉例，有不少績優捐血人投入捐血運動，背後有很多不同的故事和堅持；像是Rh陰性特殊血型的林鴻文先生，不但是當地的里幹事，也經常受到捐血中心的緊急召喚，真的都非常熱心公益，也非常願意協助民眾、造福鄉里。

另外還有，曾是自行車選手的余天喜先生，以及何清泰與高陳慶先生，都因為曾發生過意外，開始投入堅持定期捐血的志業，想要繼續幫助有需要的人，為社會創造良善與正面的循環。

蔡英文除感謝績優捐血人的熱心投入，並指出，108年度國民捐血率達到7.77％，是世界第一，也是全台灣所有熱心又熱血的民眾，共同寫下的紀錄，非常不簡單。

蔡英文表示，在制度上，我國導入精準輸血醫療的概念，成立南部血液成分製造中心，打造世界級自動化系統，希望可以建立一套高效能的捐供血管理系統，來維護供血品質，同時也保障病人的用血安全。