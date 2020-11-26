學者：台灣預警雷達偵測全南海　防堵共軍核潛艦直攻美國本土

▲共軍核潛艦。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

共軍近年把南海視為其勢力範圍，而美國則為維持海上霸權，中美兩強在南海戰略上競爭也更趨激烈。對此，中共政軍與作戰概念研究所研究員歐錫富指出，未來共軍096型戰略潛艦與巨浪-3潛射彈道導彈的威力，可能足以威脅到美國本土，而台灣具有世界一流的預警雷達，將能協助區域早期預警，戰略地位日益重要。

歐錫富指出，北京計畫發展南海成為戰略核潛艦的海上堡壘，因此美方利用自由航行行動來干擾共軍在海上的庇護所建設。他直言，未來共軍096型戰略潛艦與巨浪-3潛射彈道導彈，將可能威脅到美國本土。

歐錫富表示，因為裝備潛射彈道導彈的「戰略核潛艦」，可在大海中躲避敵人第一擊，成為可靠的第二擊嚇阻力量；目前共軍部署6艘晉級戰略核潛艦，每艘裝備12枚巨浪-2潛射彈道導彈，射程74,00公里，但晉級潛艦必須在夏威夷以東或以北的海域，才能威脅美國東岸，可是晉級潛艦航行到夏威夷，不被美軍攔截的可能性很低，因而不具備威脅美國本土的實力。

但是，在2020年代初期開始建造的096戰略核潛艦，裝備24枚巨浪-3導彈，射程12,000至14,000公里，可從中國濱海攻擊美國本土目標。

歐錫富分析，晉級潛艦的巨浪-2雖然無法攻擊美國本土，但可瞄準關島與駐日美軍基地；未來部署的096型與巨浪-3，則可直攻美國本土，因此共軍需要建設一個安全的庇護所，南海水深2,000至4,000公尺，周邊國家實力不強，可輕易將其他國家勢力趕出南海，這是共軍在海南三亞設置核戰略潛艦基地的主因。

至於台灣具備什麼戰略地位？歐錫富指出，為了反制從南海發射的潛射巨浪導彈，位於新竹2,500公尺高山的樂山雷達站，提供了寶貴的預警時間，2000年美國轉移戰略預警鋪路爪雷達AN/FPS-115 PAVE PAWS給台灣，2012年建置完成，也成為世界一流的預警雷達。

歐錫富說，比起過去舊型預警雷達，只能監控地面或水面發射的洲際彈道導彈；但台灣這型偵蒐雷達功能加強為可偵測長、短程戰術彈道導彈、巡弋導彈及空中飛行目標等，而且由於部署在高山上，雷達還可俯視水面艦艇。

歐錫富指出，鋪路爪雷達可偵測導彈發射距離是5,000公里，詳細偵測追蹤則是2,000公里以上，「若從樂山起算2,000公里，幾乎涵蓋整個南海」。

歐錫富表示，如果台灣可以偵測從南海向美國本土發射的潛射彈道導彈，這將提供美國早期預警機會，同時施予核反擊。他強調，隨著巨浪潛射彈道導彈射程的提升，台灣樂山成為美國本土防衛前哨功能將日益重要，沒有台灣，美國將無法有效嚇阻大陸的核武威脅。

▼蔡英文先前赴雷達站視導官兵。（圖／軍聞社）

